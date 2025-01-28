Два найактивніші вулкани Гаваїв живляться з одного джерела: що виявили вчені (фото)

Дослідники виявили, що обидва ці вулкани насправді живляться зі спільного джерела магми.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і весь цей час наша планета перебуває в постійному русі. Багато процесів відбуваються в надрах планети і приховані від наших очей — на щастя, вчені можуть використовувати технології, щоб зрозуміти й відстежити їх, пише PHYS.org.

У новому дослідженні вчені з Університету Гаваїв у Маноа використовували 200-річний запис хімії лави з Кілауеа і Мауна-Лоу і виявили, що два найактивніші вулкани Гаваїв насправді мають спільне джерело магми в Гавайському шлейфі.

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За словами провідного автора дослідження і доцента кафедри наук про Землю в Школі океанології та наук про Землю і технологій Аарона П'єтрушка, раніше вважали, що різні хімічні склади лав з Кілауеа і Мауна-Лоа вимагають абсолютно окремих шляхів магми від мантійного джерела кожного вулкана до поверхні. Однак результати останньої роботи вчених вказують на те, що це твердження невірне. Розплав зі спільного мантійного джерела в Гавайському плюмі може переноситися поперемінно в Кілауеа або Мауна-Лоа в масштабі часу в десятиліття

Зазначимо, що Мауна-Лоа вважається найбільшим вулканом на планеті, що діє. Востаннє він вивергнувся 2022 року — цьому передував найтриваліший період бездіяльності, який тривав близько 38 років. Ця перерва у виверженні в Мауна-Лоа охоплює більшу частину приблизно 35-річного виверження Пуууоооо сусіднього Кілауеа, яке закінчилося 2018 року обваленням вершинної кальдери, незвично великим виверженням рифту та фонтанами лави заввишки до 80 метрів.

Виверження вулкана Мауна-Лоа у 2022 році Фото: pandemia

Автори дослідження вважають, що довгострокова картина такої протилежної поведінки виверження передбачає, що між цими вулканами насправді існує магматичний зв'язок. Цей магматичний зв'язок між Кілауеа і Мауна-Лоа призводить до широкої кореляції між змінами в хімічному складі їхньої лави.

За словами П'єтрушка, вони з колегами виявили, що наприкінці 19 століття вулкан Мауна-Лоа був активнішим, водночас Кілауеа залишався менш активним, а хімія лави з останнього стала більш "унікальною" та специфічною для складів, що спостерігаються лише в Кілауеа. Вчені вважають, що це було викликано перенесенням розплаву мантійного походження із загального джерела магми в Мауна-Лоа.

Літопис показує, що з середини 20 століття до 2010 року відбулося щось зворотне: Мауна-Лоу став менш активним, тоді як Кілауеа став неймовірно активним. У цей час хімія лави з Кілауеа стала більш схожою на типову лаву з Мауна-Лоа.

За словами П'єтрушка, вони з колегами дійшли висновку, що це було спричинено зміною перенесення розплаву мантійного походження зі спільного джерела в Гавайському плюмі з Мауна-Лоа в Кілауеа. Простими словами, час від часу кожен із вулканів стає активнішим, коли отримує розплав зі спільного джерела в мантії. Результати також вказують на те, що цей процес викликає вимірні зміни в хімії лави.

З 2010 року дослідницька група спостерігала зміну хімії лави в Кілауеа. Ця зміна припускає, що розплав зі спільного джерела тепер перенаправляється з Кілауеа в Мауна-Лоа вперше з середини 20 століття.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали, який вигляд має виверження Мауна-Лоа з космосу.