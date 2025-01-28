Два найактивніші вулкани Гаваїв живляться з одного джерела: що виявили вчені (фото)
Дослідники виявили, що обидва ці вулкани насправді живляться зі спільного джерела магми.
Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і весь цей час наша планета перебуває в постійному русі. Багато процесів відбуваються в надрах планети і приховані від наших очей — на щастя, вчені можуть використовувати технології, щоб зрозуміти й відстежити їх, пише PHYS.org.
У новому дослідженні вчені з Університету Гаваїв у Маноа використовували 200-річний запис хімії лави з Кілауеа і Мауна-Лоу і виявили, що два найактивніші вулкани Гаваїв насправді мають спільне джерело магми в Гавайському шлейфі.
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За словами провідного автора дослідження і доцента кафедри наук про Землю в Школі океанології та наук про Землю і технологій Аарона П'єтрушка, раніше вважали, що різні хімічні склади лав з Кілауеа і Мауна-Лоа вимагають абсолютно окремих шляхів магми від мантійного джерела кожного вулкана до поверхні. Однак результати останньої роботи вчених вказують на те, що це твердження невірне. Розплав зі спільного мантійного джерела в Гавайському плюмі може переноситися поперемінно в Кілауеа або Мауна-Лоа в масштабі часу в десятиліття
Зазначимо, що Мауна-Лоа вважається найбільшим вулканом на планеті, що діє. Востаннє він вивергнувся 2022 року — цьому передував найтриваліший період бездіяльності, який тривав близько 38 років. Ця перерва у виверженні в Мауна-Лоа охоплює більшу частину приблизно 35-річного виверження Пуууоооо сусіднього Кілауеа, яке закінчилося 2018 року обваленням вершинної кальдери, незвично великим виверженням рифту та фонтанами лави заввишки до 80 метрів.
Автори дослідження вважають, що довгострокова картина такої протилежної поведінки виверження передбачає, що між цими вулканами насправді існує магматичний зв'язок. Цей магматичний зв'язок між Кілауеа і Мауна-Лоа призводить до широкої кореляції між змінами в хімічному складі їхньої лави.
За словами П'єтрушка, вони з колегами виявили, що наприкінці 19 століття вулкан Мауна-Лоа був активнішим, водночас Кілауеа залишався менш активним, а хімія лави з останнього стала більш "унікальною" та специфічною для складів, що спостерігаються лише в Кілауеа. Вчені вважають, що це було викликано перенесенням розплаву мантійного походження із загального джерела магми в Мауна-Лоа.
Літопис показує, що з середини 20 століття до 2010 року відбулося щось зворотне: Мауна-Лоу став менш активним, тоді як Кілауеа став неймовірно активним. У цей час хімія лави з Кілауеа стала більш схожою на типову лаву з Мауна-Лоа.
За словами П'єтрушка, вони з колегами дійшли висновку, що це було спричинено зміною перенесення розплаву мантійного походження зі спільного джерела в Гавайському плюмі з Мауна-Лоа в Кілауеа. Простими словами, час від часу кожен із вулканів стає активнішим, коли отримує розплав зі спільного джерела в мантії. Результати також вказують на те, що цей процес викликає вимірні зміни в хімії лави.
З 2010 року дослідницька група спостерігала зміну хімії лави в Кілауеа. Ця зміна припускає, що розплав зі спільного джерела тепер перенаправляється з Кілауеа в Мауна-Лоа вперше з середини 20 століття.
Раніше Фокус писав про те, що вчені показали, який вигляд має виверження Мауна-Лоа з космосу.