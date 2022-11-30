Розпечена точка на карті. Вчені показали, який вигляд має виверження Мауна-Лоа з космосу (відео)

Учені показали знімки супутника, на яких видно величезний шлейф лави, попелу й токсичних газів.

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У понеділок, 28 листопада, на Гаваях почалося виверження найбільшого активного вулкана у світі — Мауна-Лоа. Про те, що гігант, який спав майже 40 років, почав "бурчати", стало відомо ще на початку жовтня, проте тепер увесь світ спостерігає за його виверженням, пише Daily Mail.

Супутники, якими керує Національне управління океанографії та атмосфери (NOAA), також не залишилися осторонь і спостерігали за виверженням вулкана. Пізніше NOAA опублікувало знімки з супутників, на яких видно теплову сигнатуру виверження, а також лаву, попіл і шлейф газу, що розповсюджується на північний схід від Гаваїв.

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Учені пропонують поглянути на виверження Мауна-Лоа з космосу — знімки демонструють неймовірну теплову сигнатуру, яка походить від гіганта, станом на 9:30 за Гринвічем 28 листопада.

Місцева влада заявляє, що потік лави в основному перебуває в межах вершини вулкана, проте Геологічна служба США (USGS) попереджає, що, ґрунтуючись на попередніх виверженнях Мауна-Лоа, варто пам'ятати, що ситуація може швидко змінитися. Наразі рівень небезпеки вулкана досяг найвищого, місцеві жителі попереджені та готові до будь-якого розвитку подій.

Зазначимо, що Мауна-Лоа височіє на 4169 метрів над рівнем моря та займає площу 5179 квадратних кілометрів. Вулкан є одним з п'яти складових Великого острову Гаваї. Зазначимо, що Мауна-Лоа не є найвищим вулканом, проте за правом займає звання найбільшого — на нього припадає близько половини суші острова.

Дослідники зазначають, що загалом Мауна-Лоа вивергався вже 33 рази з 1843 року, востаннє вулкан прокинувся 1984 року. Ґрунтуючись на минулих виверженнях, учені дійшли висновку, що ранні стадії пробудження Мауна-Лоа можуть бути динамічними, а розташування та просування потоків лави може швидко змінюватися.

Раніше в жовтні Фокус писав про те, що найбільший вулкан у світі Мауна-Лоа починає "бурчати".