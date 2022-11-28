Уперше за 38 років: найбільший вулкан у світі Мауна-Лоа почав вивергатися (відео)

Дорогу до вулкана, що прокинувся, в національному парку закрили. Як запобіжний захід відкрили два укриття для населення острова.

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У понеділок, 28 листопада, на Гаваях у США почалося виверження найбільшого активного вулкана у світі — Мауна-Лоа. Востаннє він прокидався 1984 року. Про це повідомляє CNN.

Як уточнюють в Управлінні туризму Гаваїв, виверження в національному парку "Гавайські вулкани" не загрожує мешканцям прилеглих населених пунктів. Також це поки що ніяк не впливає на авіасполучення з островом Гаваї.

Однак дорогу до вулкану в національному парку одразу ж закрили. Як запобіжний захід також були відкриті два укриття для людей.

[ + – ] Виверження Мауна-Лоа поки що не загрожує місцевим жителям

Водночас, за даними Національної метеорологічної служби Гонолулу, в деяких частинах острова може накопичуватися слід менш ніж чверть дюйма (0.635 см) попелу, оскільки вітер переносить дрібний попіл і вулканічний газ на інші локації.

У Центрі спостереження за вулканами розповіли, що майже половина вивержень вулкана Мауна-Лоа ніколи не виходять за межі вершини.

"Ми продовжуємо стежити за обстановкою та в міру розвитку ситуації ділитися інформацією зі співробітниками служби з надзвичайних ситуацій, а також публікувати оновлення за необхідності", — прокоментували в центрі.

[ + – ] Виверження Мауна-Лоа

У мережі також з'явилися численні фото й відео ефектного виверження вулкана.

Мауна-Лоа — найбільший активний вулкан

Вулкан Мауна-Лоа є одним із п'ятірки, що становить Великий острів Гаваї. Він не тільки найбільший у групі, але і є найбільшим вулканом у світі.

Вулканічний гігант височіє над рівнем моря майже на 4 тисячі метрів. Якщо зважати на той масив, який прихований під поверхнею Тихого океану, то висота Мауна-Лоа в цілому становить понад 16,5 тисячі метрів.

Востаннє він вивергався 1984 року. Вченим вдалося попередити владу та населення про загрозу за кілька тижнів до початку виверження.

Нагадаємо, про те, що найбільший вулкан у світі Мауна-Лоа почав "бурчати". Фокус писав ще на початку жовтня. Вулкан уперше подав ознаки пробудження минулого року, проте лише восени вони стали помітнішими.

Раніше ми розповідали про те, що на Алясці прокидається гігант, який спав близько 900 років. Магма здійнялася майже на 10 км.