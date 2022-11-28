Впервые за 38 лет: самый большой действующий вулкан в мире Мауна-Лоа начал извергаться (видео)

Дорогу к проснувшемуся вулкану в национальном парке закрыли. В качестве меры предосторожности открыли два убежища для населения острова.

Related video

В понедельник, 28 ноября, на Гавайях в США началось извержение самого крупного действующего вулкана в мире – Мауна-Лоа. В последний раз он "просыпался" в 1984 году. Об этом сообщает CNN.

Как уточняют в Управлении по туризму Гавайев, извержение в национальном парке "Гавайские вулканы" не угрожает жителям близлежащих населенных пунктов. Также это пока никак не влияет на авиасообщение с островом Гавайи.

Однако дорогу к вулкану в национальном парке сразу же закрыли. В качестве меры предосторожности также были открыты два убежища для людей.

[ + – ] Извержение Мауна-Лоа пока не угрожает местным жителям

В то же время, по данным Национальной метеорологической службы Гонолулу, в некоторых частях острова может накапливаться след менее четверти дюйма (0.635 см) пепла, так как ветер переносит мелкий пепел и вулканический газ на других локации.

В Центре наблюдения за вулканами рассказали, что около половины извержений вулкана Мауна-Лоа никогда не выходят за пределы вершины.

"Мы продолжаем следить за обстановкой и по мере развития ситуации делиться информацией с сотрудниками службы по чрезвычайным ситуациям, а также публиковать обновления по мере необходимости", – прокомментировали в центре.

[ + – ] Извержение Мауна-Лоа

В сети также появились многочисленные фото и видео эффектного извержения вулкана.

Мауна-Лоа –– самый большой действующий вулкан

Вулкан Мауна-Лоа является одним из пятерки, составляющей Большой остров Гавайи. Он не только самый большой в группе, но и является самым большим действующим вулканом в мире.

Вулканический гигант возвышается над уровнем моря почти на 4 тысячи метров. Если учитывать тот массив, который скрыт под поверхностью Тихого океана, то высота Мауна-Лоа в целом составляет более 16,5 тысяч метров.

В последний раз он извергался в 1984 году. Ученым удалось предупредить власти и население об угрозе за несколько недель до начала извержения.

Напомним, о том, что самый большой вулкан в мире Мауна-Лоа начал "ворчать" Фокус писал еще в начале октября. Вулкан впервые подал признаки пробуждения в прошлом году, однако только этой осенью они стали более заметными.

Ранее мы рассказывали о том, что на Аляске пробуждается гигант, спавший около 900 лет. Магма поднялась почти на 10 км.