На Аляске пробуждается гигант, спавший около 900 лет: магма уже поднялась почти на 10 км

Инновационный метод позволил обнаружить ранние признаки вулканической активности под горой Эджком.

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Гора Эджком расположена на острове Крузоф на западной стороне Ситка-Саунд штата Аляска, США, и представляет собой потухший около 800-900 лет назад вулкан. Однако в последнее время исследователи заметили активность — магма уже поднялась с глубины на 9,6 км, пишет Sci Tech Daily.

Согласно данным исследователей из Обсерватории вулканов Аляски, магма под вулканом Эджком движется вверх через земную кору с глубины 19,3 км и уже преодолела порядка 9,6 км подъема.

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Такие данные ученые получили, использовав инновационный метод выявления вулканической активности на Аляске. Исследователи использовали компьютерное моделирование, основанное на спутниковых данных, а также данных о землетрясениях и деформации поверхности.

По словам автора исследовательской работы, профессора геодезии Университета Аляски в Фэрбексе Ронни Гралентина, в данный момент ученые наблюдают наиболее высокую скорость вулканической деформации на Аляске. Он также отметил, что деформация вулканов вовсе не редкое явление, однако активность в Эджкоме весьма необычна, ведь реактивация спящих вулканических систем наблюдается крайне редко.

Впрочем Гралентин отмечает, что подобная скорость вовсе не означает, что извержение Эджкома неизбежно. Предполагается, что магма, вероятнее всего, достигнет верхней камеры через почти вертикальный канал, однако не сможет двигаться дальше вверх из-за толстого шара магмы, уже находящегося в верхней камере.

В ходе исследования Обсерватория вулканов Аляски сотрудничала с коллегами из Геофизического института и Спутникового центра Аляске. В результате исследователи смогли использовать облачные вычисления для анализа, вместо того, чтобы тратить месяцы на загрузку и систематизацию данных.

Исследовательская группа приступила к работе 11 апреля 2022 года, когда возле горы Эджком был зафиксирован ряд землетрясений. В ходе исследования ученые проанализировали деформацию грунта с помощью спутниковых данных за последние 7,5 лет.

Уже через 4 дня появились первые предварительные результаты — землетрясения вызваны подъемом магмы. Далее ученые провели дополнительную обработку данных — предварительные результаты подтвердились. К счастью, новые методы, позволяют сократить исследования до недель, а не тратить на них месяцы.

Исследователи обнаружили, что наиболее поразительной оказалась область на юге острова Крузоф — ее диаметр составил порядка 17 км с центром в 12,4 км к востоку от вулкана. Деформация в этой области резко началась в августе 2018 году и продолжалась со скоростью порядка 8,6 сантиметров в год и к началу 2022 года в общей сложности достигла почти 27 сантиметров.

Компьютерное моделирование подтвердило, что причиной деформации является вторжение новой магмы. Ученые предполагают, что данный новый метод позволит распознавать вулканические активности на более ранних стадиях, ведь именно деформация грунта является одним из ранних индикаторов вулканической активности.

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