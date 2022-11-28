На Алясці прокидається гігант, що спав близько 900 років: магма вже піднялася майже на 10 км

Інноваційний метод дозволив виявити ранні ознаки вулканічної активності під горою Еджком.

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Гора Еджком розташована на острові Крузоф на західній стороні Сітка-Саунд штату Аляска, США, і становить собою згаслий близько 800-900 років тому вулкан. Однак останнім часом дослідники помітили активність — магма вже піднялася з глибини на 9,6 км, пише Sci Tech Daily.

За даними дослідників з Обсерваторії вулканів Аляски, магма під вулканом Еджком рухається вгору через земну кору з глибини 19,3 км і вже подолала близько 9,6 км підйому.

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Такі дані вчені отримали за допомогою інноваційного методу виявлення вулканічної активності на Алясці. Дослідники використовували комп'ютерне моделювання, засноване на супутникових даних, а також даних про землетруси та деформацію поверхні.

За словами автора дослідницької роботи, професора геодезії Університету Аляски у Фербексі Ронні Гралентіна, на цей момент вчені спостерігають найвищу швидкість вулканічної деформації на Алясці. Він також зазначив, що деформація вулканів зовсім не рідкісне явище, проте активність в Еджкомі дуже незвичайна, адже реактивація вулканічних систем, що спляться, спостерігається вкрай рідко.

Втім, Гралентін зазначає, що подібна швидкість зовсім не означає, що виверження Еджкому неминуче. Передбачається, що магма, найімовірніше, досягне верхньої камери через майже вертикальний канал, проте не зможе рухатися далі вгору через товсту кулю магми, що вже знаходиться у верхній камері.

Під час дослідження Обсерваторія вулканів Аляски співпрацювала з колегами з Геофізичного інституту та Супутникового центру Алясці. В результаті дослідники змогли використовувати хмарні обчислення для аналізу, замість витрачати місяці на завантаження та систематизацію даних.

Дослідницька група розпочала роботу 11 квітня 2022 року, коли біля гори Еджком було зафіксовано низку землетрусів. Під час дослідження вчені проаналізували деформацію ґрунту за допомогою супутникових даних протягом останніх 7,5 років.

Вже за 4 дні з'явилися перші попередні результати — землетруси викликані підйомом магми. Далі вчені провели додаткову обробку даних — попередні результати підтвердились. На щастя, нові методи дозволяють скоротити дослідження до тижнів, а не витрачати на них місяці.

Дослідники виявили, що найбільш дивовижною виявилася область на півдні острова Крузоф — її діаметр становив близько 17 км із центром за 12,4 км на схід від вулкана. Деформація в цій галузі різко почалася в серпні 2018 року і тривала зі швидкістю близько 8,6 сантиметра на рік і на початок 2022 року загалом досягла майже 27 сантиметрів.

Комп'ютерне моделювання підтвердило, що причиною деформації є вторгнення нової магми. Вчені припускають, що цей новий метод дозволить розпізнавати вулканічні активності на ранніх стадіях, адже саме деформація ґрунту є одним з ранніх індикаторів вулканічної активності.

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