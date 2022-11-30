Раскаленная точка на карте. Ученые показали, как выглядит извержение Мауна-Лоа из космоса (видео)

Ученые показали снимки спутника, на которых виден огромный шлейф лавы, пепла и токсичных газов.

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В понедельник, 28 ноября, на Гавайях началось извержение самого крупного действующего вулкана в мире — Мауна-Лоа. О том, что спящий почти 40 лет гигант начал "ворчать" стало известно еще в начале октября, однако теперь весь мир наблюдает за его извержением, пишет Daily Mail.

Спутники, которыми управляет Национальное управление океанографии и атмосферы (NOAA), также не остались в стороне и наблюдали за извержением вулкана. Позже NOAA опубликовало снимки со спутников, на которых видна тепловая сигнатура извержения, а также лава, пепел и шлейф газа, распространяющийся к северо-востоку от Гавайев.

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Ученые предлагают взглянуть на извержение Мауна-Лоа из космоса — снимки демонстрируют невероятную тепловую сигнатуру, исходящую от гиганта, по состоянию на 9.30 по Гринвичу 28 ноября.

Местные власти заявляют, что поток лавы в основном находится в пределах вершины вулкана, однако Геологическая служба США (USGS) предупреждает, что основываясь на предыдущих извержениях Мауна-Лоа, стоит помнить, что ситуация может быстро измениться. В данный момент уровень опасности вулкана достиг самого высокого, местные жители предупреждены и готовы к любому развитию событий.

Отметим, что Мауна-Лоа возвышается на 4169 метров над уровнем моря и занимает площадь 5179 квадратных километров. Вулкан является одним из пяти, составляющих Большой остров Гавайи. Отметим, что Мауна-Лоа не является самым высоким вулканом, однако по праву занимает звание самого большого — на него приходится около половины суши острова.

Исследователи отмечают, что в общей сложности Мауна-Лоа извергался уже 33 раза с 1843 года, последний раз вулкан пробудился в 1984 году. Основываясь на прошлых извержениях, ученые пришли к выводу, что ранние стадии пробуждения Мауна-Лоа могут быть весь динамичными, а расположение и продвижение потоков лавы может быстро меняться.

Ранее в октябре Фокус писал о том, что самый большой вулкан в мире Мауна-Лоа начинает "ворчать".