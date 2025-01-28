Два самых активных вулкана Гавайев питаются из одного источника: что обнаружили ученые (фото)

Исследователи обнаружили, что оба эти вулкана на самом деле питаются из общего источника магмы.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и все это время наша планета находится в постоянном движении. Многие процессы происходят в недрах планеты и скрыты от наших глаз — к счастью, ученые могут использовать технологии, чтобы понять и отследить их, пишет PHYS.org.

В новом исследовании ученые из Университета Гавайев в Маноа использовали 200-летнюю запись химии лавы из Килауэа и Мауна-Лоу и обнаружили, что два самых активных вулкана Гавайев на самом деле имеют общий источник магмы в Гавайском шлейфе.

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По словам ведущего автора исследования и доцента кафедры наук о Земле в Школе океанологии и наук о Земле и технологий Аарона Пьетрушка, ранее считалось, что различные химические составы лав из Килауэа и Мауна-Лоа требуют совершенно отдельных путей магмы от мантийного источника каждого вулкана до поверхности. Однако результаты последней работы ученых указывают на то, что это утверждение неверно. Расплав из общего мантийного источника в Гавайском плюме может переноситься попеременно в Килауэа или Мауна-Лоа в масштабе времени в десятилетия

Отметим, что Мауна-Лоа считается крупнейшим действующим вулканом на планете. В последний раз он извергся в 2022 году — этому предшествовал самый длительный период бездействия, который продлился около 38 лет. Этот перерыв в извержении в Мауна-Лоа охватывает большую часть приблизительно 35-летнего извержения Пууооо соседнего Килауэа, которое закончилось в 2018 году обрушением вершинной кальдеры, необычно большим извержением рифта и фонтанами лавы высотой до 80 метров.

Извержение вулкана Мауна-Лоа в 2022 году Фото: USGS

Авторы исследования считают, что долгосрочная картина такого противоположного поведения извержения предполагает, что между этими вулканами в действительности существует магматическая связь. Эта магматическая связь между Килауэа и Мауна-Лоа приводит к широкой корреляции между изменениями в химическом составе их лавы.

По словам Пьетрушка, они с коллегами обнаружили, что в конце 19 века вулкан Мауна-Лоа был более активным, в то же время Килауэа оставался менее активным, а химия лавы из последнего стала более "уникальной" и специфической для составов, наблюдающихся лишь в Килауэа. Ученые полагают, что это было вызвано переносом расплава мантийного происхождения из общего источника магмы в Мауна-Лоа.

Летопись показывает, что с середины 20 века до 2010 года произошло нечто обратное: Мауна-Лоу стал менее активным, тогда как Килауэа стал невероятно активным. В это время химия лавы из Килауэа стала более похожей на типичную лаву из Мауна-Лоа.

По словам Пьетрушка, они с коллегами пришли к выводу, что это было вызвано изменением переноса расплава мантийного происхождения из общего источника в Гавайском плюме из Мауна-Лоа в Килауэа. Простыми словами, время от времени каждый из вулканов становится более активным, когда получает расплав из общего источника в мантии. Результаты также указывают на то, что этот процесс вызывает измеримые изменения в химии лавы.

С 2010 года исследовательская группа наблюдала изменение химии лавы в Килауэа. Это изменение предполагает, что расплав из общего источника теперь перенаправляется из Килауэа в Мауна-Лоа впервые с середины 20 века.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали, как выглядит извержение Мауна-Лоа из космоса.