Самый активный скрытый вулкан готовится к извержению: где он находится и когда это произойдет (фото)

Исследователи не просто обнаружили признаки того, что вулкан вот-вот извергнется, но и спрогнозировали, когда это произойдет.

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Земля пузырится и бурлит под вершиной вулкана, известного как Аксиал. Этот вулкан расположен в 480 километрах от побережья Орегона и считается самым активным вулканом в северо-восточной части Тихого океана. Теперь ученые обнаружили, что земля под вершиной раздувается в меняющихся узорах, которые свидетельствуют о том, что он готовится к извержению, пишет Science Alert.

Предсказывать извержение не так уж просто, однако ученые наблюдали за вулканом и теперь считают, что извержение на самом деле может произойти уже до конца 2025 года. По словам вулканолога и соавтора исследования Билла Чедвика, любопытно, что некоторые люди на планете и вовсе не знают о существовании вулкана, так как он скрыт под поверхностью воды.

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Щитовая структура затопленной вершины указывает на то, что гора образовалась из тонкой лавы. Простыми словами, это значит, что извержение произойдет в виде раскола на поверхности, а вовсе не взорвется, позволяя магме вытечь наружу и создать новое морское дно. Простыми словами, к счастью для нас, последствия этого извержения не будут драматическими.

Уровень поднятия (синий) и совокупное количество землетрясений (красный) на подводной горе Аксиал с 2017 года Фото: Oregon State University

Исследователи наблюдают за вулканом уже почти три десятилетия с 1997 года. Недавно они заметили, что количество землетрясений в окрестностях значительно увеличилось и достигло сотен в день. По словам геофизика из Университета Северной Каролины Скотта Нунера, наблюдения показывают, что уровень сейсмической активности постоянно растет в течение минимум последних полгода. Увы, это не может продолжаться вечно, а потому рано или поздно должно произойти извержение.

Несмотря на то, что это неизбежное извержение подводного вулкана едва ли представляет угрозу для людей, оно может послужить науке. Исследователи отмечают, что наблюдение за этим вулканом поможет ученым в дальнейшем лучше прогнозировать более опасные вулканические события.

Асимметричное распределение магмы в верхней части земной коры подводной горы Аксиал Фото: Nature

Известно, что за последние 30 лет вулкан Аксиал извергался трижды:

в 1998 году;

в 2011 году;

в 2015 году.

Вскоре, как считают ученые, произойдет четвертое извержение. Разбухание вызвано давлением поднимающейся магмы, заставляющей поверхность горы подниматься. Недавнее исследование сейсмических данных выявило несколько магматических резервуаров под вулканом. Они расположены асимметрично в верхней части земной коры под слоями базальта и габбро — грубых магниевых и богатых железом пород.

Осевая подводная гора находится там, где тектоническая плита Хуан-де-Фука встречается с Тихоокеанской плитой. Здесь новое морское дно постепенно распространяется из этого выпирающего шва — свежей океанической коры, выброшенной давлением сталкивающихся плит.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец-то раскрыли тайну: где в следующий раз извергнется вулкан Судного дня.