Глубоко в недрах Земли найдено огромное скопление жизни: здесь живут миллиарды

Исследователи обнаружили, что под нашими ногами скрыт секретный мир ошеломляющих масштабов – глубокая экосистема, населенная миллиардами микроорганизмов. Из-за ее поразительного разнообразия она заслужила прозвище “подземные Галапагоссы”. Предполагается, что генетическое богатство этого мира может соперничать, а возможно и превосходить жизнь на поверхности.

Related video

В исследовании 2018 года ученые впервые в истории подсчитали размеры этой загадочной сокровищницы жизни, спрятанной под нашими ногами – она оказалась в разы больше, чем могли предположить ученые, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В недрах Земли скрыт целый мир

Результаты анализа ученых показали, что около 70% от общего числа микробов на планете обитают именно под землей. В общей сложности эти микробы содержат от 15 до 23 миллиардов тонн углерода – в сотни раз больше, чем масса углерода всех людей на поверхности.

Отметим, команде пока удалось лишь поверхностно описать эти микроорганизмы. Однако на первый взгляд кажется, что генетическое разнообразие жизни под поверхностью и может быть сопоставимо с жизнью на поверхности, а возможно, и превосходит ее. Именно поэтому экосистему прозвали "подземными Галапагосами".

Результаты указывают на то, что в этом скрытом мире процветают бактерии и их эволюционные родственники – археи. Однако исследователи также обнаружили там довольно много эукариот. Например, команде удалось описать ранее неизвестную нематоду, обитающую на глубине более 1,4 километра в южноафриканской золотой шахте.

Эта неопознанная нематода была обнаружена на дне золотого рудника в Южной Африке, на глубине около 1,4 километра под поверхностью Фото: Gaetan Borgonie

Жизнь процветает почти повсюду

По словам автора исследования, доцента кафедры микробиологии Университета Теннесси Карен Ллойд, им с командой потребовалось 10 лет, чтобы взять пробы с нескольких участков – именно там, где ученые ожидали обнаружить жизнь.

Благодаря сверхглубокому отбору проб теперь известно, что мы можем обнаружить жизнь почти повсюду. С другой стороны, ученые признают, что отбор проб достиг лишь ничтожно малой части глубинной биосферы.

Чтобы получить э результаты, команда объединила десятки исследований, в которых изучались образцы, полученные при бурении скважин на глубину от 2,5 до 5 километров в земной коре, как на морском дне, так и на внутренних континентах. Кроме того, ученые были удивлены, обнаружив, что жизнь в недрах планеты почти вдвое превышает объем всех океанов.

Подвергаясь воздействию сильной жары, сокрушительного давления, без света и скудного доступа к питательным веществам, здесь вряд ли можно ожидать найти изобилие жизни. И все же, ученые считают, что эта подземная экосистема на самом деле может ответить на многие вопросы о пределах возможностей жизни на нашей планете и за ее пределами.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые считают, что нашли тот самый процесс, породивший жизнь на Земле, скрытый в недрах.

Ранее Фокус писал о том, что обитатели самых глубоких недр Земли питаются землетрясениями, в буквальном смысле.