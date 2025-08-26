Глибоко в надрах Землі знайдено величезне скупчення життя: тут живуть мільярди

Дослідники виявили, що під нашими ногами прихований секретний світ приголомшливих масштабів — глибока екосистема, населена мільярдами мікроорганізмів. Через її разючу різноманітність вона заслужила прізвисько "підземні Галапагоси". Передбачається, що генетичне багатство цього світу може змагатися, а можливо й перевершувати життя на поверхні.

У дослідженні 2018 року вчені вперше в історії підрахували розміри цієї загадкової скарбниці життя, захованої під нашими ногами — вона виявилася в рази більшою, ніж могли припустити вчені, пише IFLScience.

У надрах Землі прихований цілий світ

Результати аналізу вчених показали, що близько 70% від загальної кількості мікробів на планеті мешкають саме під землею. Загалом ці мікроби містять від 15 до 23 мільярдів тонн вуглецю — у сотні разів більше, ніж маса вуглецю всіх людей на поверхні.

Зазначимо, команді поки що вдалося лише поверхнево описати ці мікроорганізми. Однак на перший погляд здається, що генетичне розмаїття життя під поверхнею і може бути порівнянне з життям на поверхні, а можливо, і перевершує його. Саме тому екосистему прозвали "підземними Галапагосами".

Результати вказують на те, що в цьому прихованому світі процвітають бактерії та їхні еволюційні родичі — археї. Однак дослідники також виявили там досить багато еукаріотів. Наприклад, команді вдалося описати раніше невідому нематоду, що мешкає на глибині понад 1,4 кілометра в південноафриканській золотій шахті.

Цю непізнану нематоду було виявлено на дні золотого рудника в Південній Африці, на глибині близько 1,4 кілометра під поверхнею Фото: Gaetan Borgonie

Життя процвітає майже всюди

За словами автора дослідження, доцента кафедри мікробіології Університету Теннессі Карен Ллойд, їм із командою знадобилося 10 років, щоб узяти проби з кількох ділянок — саме там, де вчені очікували виявити життя.

Завдяки надглибокому відбору проб тепер відомо, що ми можемо виявити життя майже всюди. З іншого боку, вчені визнають, що відбір проб досяг лише мізерно малої частини глибинної біосфери.

Щоб отримати ці результати, команда об'єднала десятки досліджень, у яких вивчали зразки, отримані під час буріння свердловин на глибину від 2,5 до 5 кілометрів у земній корі, як на морському дні, так і на внутрішніх континентах. Крім того, вчені були здивовані, виявивши, що життя в надрах планети майже вдвічі перевищує обсяг усіх океанів.

Піддаючись впливу сильної спеки, нищівного тиску, без світла і мізерного доступу до поживних речовин, тут навряд чи можна очікувати знайти достаток життя. І все ж, вчені вважають, що ця підземна екосистема насправді може відповісти на багато запитань про межі можливостей життя на нашій планеті й за її межами.

