На 3D-принтере впервые напечатали двухэтажный жилой дом всего за 18 часов (фото)

Большинство домов, которые печатаются на гигантских 3D-принтерах, обычно одноэтажные, либо верхние этажи в них строятся при помощи дополнительного деревянного каркаса. Но компания Contec Australia стала одной из немногих, которые полностью напечатали на 3D-принтере двухэтажный дом всего за 18 часов.

Related video

Австралийский проект был осуществлен в городе Перт, и стал пока единственным двухэтажным домом, который “от и до” напечатан на 3D-принтере. Таким образом весь процесс строительства был оптимизирован и максимально ускорен, так как пропала необходимость строить дополнительный деревянный каркас для второго этажа дома, пишет New Atlas.

В процессе строительство большой робот для 3D-печати от фирмы CyBe послойно выдавливал цементоподобную смесь. Так создавались внешние стены “распечатанного” дома, весь этот процесс занял 18 часов.

Так выглядит готовый дом, созданный с помощью 3D-печати Фото: Contec Australia

Авторы проекта признаются, что после им пришлось все же вызвать строителей, которые установили крышу в доме, простенки, полы и электропроводку. Этот процесс, очевидно, занял больше времени, чем печать самого дома, поэтому в целом проект занял около 5 месяцев.

В доме две ванных комнаты Фото: Contec Australia

“Специализированная бетонная смесь Contec позволяет печатать стены слой за слоем без необходимости в опалубке или строительных лесах. Смесь самонесущая, затвердевает менее чем за три минуты и достигает прочности 50 МПа (мегапаскаль — единица измерения прочности на сжатие), что более чем в три раза превышает прочность стандартного кирпича (15 МПа). Стены устойчивы к циклонам, теплоэффективны, устойчивы к термитам, а также огне- и водонепроницаемы, что делает их идеальным выбором для городских и региональных условий Западной Австралии”, - говорят в компании.

Также в доме размещены три спальни Фото: Contec Australia

Конечный продукт выглядел достаточно современно. На его внешних стенах сохранилась “ребристая” структура, которая характерна для всех домов, распечатанных на 3D-принтере, но стены внутри остаются гладкими.

Кухня в доме Фото: Contec Australia

Всего в доме расположены три спальни, две ванные комнаты, гараж, а также имеется небольшой балкон. Благодаря большим окнам, в доме достаточно много света.

Небольшая, но уютная гостинная Фото: Contec Australia

В компании не указали точную стоимость готового дома, но рассказали, что его строительство вышло на 22% дешевле, чем возведение стандартного каменного дома.

Напомним, 3D-принтер распечатал точную копию человеческой руки. Исследователи из ETH Zürich сделали прорыв в 3D-печати, который позволяет создавать многослойных, мягких роботов.