На 3D-принтере впервые напечатали двухэтажный жилой дом всего за 18 часов (фото)
Большинство домов, которые печатаются на гигантских 3D-принтерах, обычно одноэтажные, либо верхние этажи в них строятся при помощи дополнительного деревянного каркаса. Но компания Contec Australia стала одной из немногих, которые полностью напечатали на 3D-принтере двухэтажный дом всего за 18 часов.
Австралийский проект был осуществлен в городе Перт, и стал пока единственным двухэтажным домом, который “от и до” напечатан на 3D-принтере. Таким образом весь процесс строительства был оптимизирован и максимально ускорен, так как пропала необходимость строить дополнительный деревянный каркас для второго этажа дома, пишет New Atlas.
В процессе строительство большой робот для 3D-печати от фирмы CyBe послойно выдавливал цементоподобную смесь. Так создавались внешние стены “распечатанного” дома, весь этот процесс занял 18 часов.
Авторы проекта признаются, что после им пришлось все же вызвать строителей, которые установили крышу в доме, простенки, полы и электропроводку. Этот процесс, очевидно, занял больше времени, чем печать самого дома, поэтому в целом проект занял около 5 месяцев.
“Специализированная бетонная смесь Contec позволяет печатать стены слой за слоем без необходимости в опалубке или строительных лесах. Смесь самонесущая, затвердевает менее чем за три минуты и достигает прочности 50 МПа (мегапаскаль — единица измерения прочности на сжатие), что более чем в три раза превышает прочность стандартного кирпича (15 МПа). Стены устойчивы к циклонам, теплоэффективны, устойчивы к термитам, а также огне- и водонепроницаемы, что делает их идеальным выбором для городских и региональных условий Западной Австралии”, - говорят в компании.
Конечный продукт выглядел достаточно современно. На его внешних стенах сохранилась “ребристая” структура, которая характерна для всех домов, распечатанных на 3D-принтере, но стены внутри остаются гладкими.
Всего в доме расположены три спальни, две ванные комнаты, гараж, а также имеется небольшой балкон. Благодаря большим окнам, в доме достаточно много света.
В компании не указали точную стоимость готового дома, но рассказали, что его строительство вышло на 22% дешевле, чем возведение стандартного каменного дома.
