На 3D-принтері вперше надрукували двоповерховий житловий будинок усього за 18 годин (фото)

Більшість будинків, які друкуються на гігантських 3D-принтерах, зазвичай одноповерхові, або верхні поверхи в них будуються за допомогою додаткового дерев'яного каркаса. Але компанія Contec Australia стала однією з небагатьох, які повністю надрукували на 3D-принтері двоповерховий будинок всього за 18 годин.

Related video

Австралійський проєкт був здійснений у місті Перт, і став поки що єдиним двоповерховим будинком, який "від і до" надрукований на 3D-принтері. Таким чином весь процес будівництва було оптимізовано і максимально прискорено, оскільки зникла необхідність будувати додатковий дерев'яний каркас для другого поверху будинку, пише New Atlas.

У процесі будівництва великий робот для 3D-друку від фірми CyBe пошарово видавлював цементоподібну суміш. Так створювалися зовнішні стіни "роздрукованого" будинку, весь цей процес зайняв 18 годин.

Так виглядає готовий будинок, створений за допомогою 3D-друку Фото: Contec Australia

Автори проєкту зізнаються, що після цього їм довелося все ж таки викликати будівельників, які встановили дах у будинку, простінки, підлогу та електропроводку. Цей процес, вочевидь, зайняв більше часу, ніж друк самого будинку, тож загалом проєкт зайняв близько 5 місяців.

У будинку дві ванні кімнати Фото: Contec Australia

"Спеціалізована бетонна суміш Contec дає змогу друкувати стіни шар за шаром без потреби в опалубці або будівельних риштуваннях. Суміш самонесуча, твердне менш ніж за три хвилини і досягає міцності 50 МПа (мегапаскаль — одиниця виміру міцності на стиск), що більш ніж утричі перевищує міцність стандартної цегли (15 МПа). Стіни стійкі до циклонів, теплоефективні, стійкі до термітів, а також вогне- і водонепроникні, що робить їх ідеальним вибором для міських і регіональних умов Західної Австралії", — кажуть у компанії.

Також у будинку розміщені три спальні Фото: Contec Australia

Кінцевий продукт мав досить сучасний вигляд. На його зовнішніх стінах збереглася "ребриста" структура, яка характерна для всіх будинків, роздрукованих на 3D-принтері, але стіни всередині залишаються гладкими.

Кухня в будинку Фото: Contec Australia

Загалом у будинку розташовані три спальні, дві ванні кімнати, гараж, а також є невеликий балкон. Завдяки великим вікнам, у будинку досить багато світла.

Невелика, але затишна вітальня Фото: Contec Australia

У компанії не вказали точну вартість готового будинку, але розповіли, що його будівництво вийшло на 22% дешевше, ніж зведення стандартного кам'яного будинку.

Нагадаємо, 3D-принтер роздрукував точну копію людської руки. Дослідники з ETH Zürich зробили прорив у 3D-друку, який дає змогу створювати багатошарових, м'яких роботів.