Как различить умных людей: ученые назвали одну физическую особенность, на которую нужно смотреть

В новом исследовании ученые нашли вязь между размером больших пальцев и размером мозга. Эта тенденция прослеживается среди 95 видов приматов, среди которых также люди.

Ученые выяснили, что чем длиннее большие пальцы на руках, тем больший размер имеет мозг человека. По мнению исследователей, большие пальцу рук и мозг, видимо, развивались параллельно в ходе эволюции приматов, которая длилась миллионы лет, пишет Daily Mail.

По мере того, как приматы учились управляться с собственными руками, их мозгу приходилось расти, чтобы иметь возможность эффективно обрабатывать эту информацию и новые способности.

«Потому как наши предки были лучшими в этом деле, их мозгу приходилось расти, чтобы обрабатывать эти новые навыки. Эти способности были отточены за миллионы лет эволюции мозга», - говорит ведущий автор исследования Джоанна Бейкер.

В рамках своего исследования ученые проанализировали 95 видов приматов, среди которых были и современные люди, и наши вымершие родственники. В число современных приматов, которых отобрали для исследования, попали шимпанзе, гориллы, обезьяны, лемуры, игрунки, бабуины и орангутанги.

«Вышеупомянутая связь была обнаружена у всех видов. То есть она наблюдалась у всех видов, включая наиболее известных приматов, а также наш собственный вид», - рассказывает Бейкер.

Большие пальцы рук гомининов (люди, вымершие виды человека и ближайшие родственники), оказались существенно длиннее, чем у других приматов. Как известно, человеческий мозг превосходит по своим размерам мозг нечеловекообразных обезьян.

Эксперимент даже показал, какая конкретно часть мозга связана с более длинными большими пальцами. Сперва ученые полагали, что большие длинные пальцы будут связаны с мозжечком, который отвечает за движение и координацию. Но, как оказалось, эта особенность связана с более сложной и многослойной областью мозга неокортексом, из которого состоит примерно половина человеческого мозга. Этот отдел также принимает участие в координации и движении человека.

Неокортекс обрабатывает сенсорную информацию и управляет когнитивными функциями, а также отвечает за сознание.

Таким образом ученые получили первое подтверждение того, что на протяжении всей нашей истории ловкость рук и эволюция мозга были связаны.

Но ловкость человеческих рук также имеет свою цену. Несмотря на то, что люди обладают большим мозгом и лучшей ловкостью рук среди приматов, нам требуется намного больше времени, чтобы освоить даже самые простые движения рук. К примеру, младенцы людей тратят около 5 месяцев только на то, чтобы научиться хватать предметы, а на более сложные задачи, такие как еда вилкой или завязывание шнурков, уходит от 5 до 6 лет.

К этому возрасту другие приматы достигают пика своего развития и даже начинают производить собственное потомство.

