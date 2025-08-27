Як розрізнити розумних людей: учені назвали одну фізичну особливість, на яку потрібно дивитися

У новому дослідженні вчені знайшли зв'язок між розміром великих пальців і розміром мозку. Ця тенденція простежується серед 95 видів приматів, серед яких також люди.

Учені з'ясували, що чим довші великі пальці на руках, тим більший розмір має мозок людини. На думку дослідників, великі пальці рук і мозок, мабуть, розвивалися паралельно під час еволюції приматів, яка тривала мільйони років, пише Daily Mail.

У міру того, як примати вчилися керувати власними руками, їхньому мозку доводилося рости, щоб мати можливість ефективно обробляти цю інформацію і нові здібності.

"Оскільки наші предки були найкращими в цій справі, їхньому мозку доводилося рости, щоб обробляти ці нові навички. Ці здібності були відточені за мільйони років еволюції мозку", — каже провідний автор дослідження Джоанна Бейкер.

У рамках свого дослідження вчені проаналізували 95 видів приматів, серед яких були і сучасні люди, і наші вимерлі родичі. До числа сучасних приматів, яких відібрали для дослідження, потрапили шимпанзе, горили, мавпи, лемури, ігрунки, бабуїни та орангутанги.

"Вищезазначений зв'язок було виявлено у всіх видів. Тобто він спостерігався у всіх видів, включно з найбільш відомими приматами, а також нашим власним видом", — розповідає Бейкер.

Великі пальці рук гомінінів (люди, вимерлі види людини та найближчі родичі), виявилися істотно довшими, ніж у інших приматів. Як відомо, людський мозок перевершує за своїми розмірами мозок нелюдоподібних мавп.

Експеримент навіть показав, яка конкретно частина мозку пов'язана з довшими великими пальцями. Спершу вчені вважали, що великі довгі пальці будуть пов'язані з мозочком, який відповідає за рух і координацію. Але, як виявилося, ця особливість пов'язана зі складнішою і багатошаровою областю мозку — неокортексом, з якого складається приблизно половина людського мозку. Цей відділ також бере участь у координації та русі людини.

Неокортекс опрацьовує сенсорну інформацію та керує когнітивними функціями, а також відповідає за свідомість.

У такий спосіб учені отримали перше підтвердження того, що впродовж усієї нашої історії спритність рук та еволюція мозку були пов'язані.

Але спритність людських рук також має свою ціну. Попри те, що люди мають більший мозок і кращу спритність рук серед приматів, нам потрібно набагато більше часу, щоб освоїти навіть найпростіші рухи рук. Наприклад, немовлята людей витрачають близько 5 місяців тільки на те, щоб навчитися хапати предмети, а на більш складні завдання, такі як їжа виделкою або зав'язування шнурків, йде від 5 до 6 років.

До цього віку інші примати досягають піку свого розвитку і навіть починають виробляти власне потомство.

Нагадаємо, наш мозок постійно розвивається, але існує теорія про те, що цей процес зупиняється у 25 років. Вивчивши останні дослідження, вчені вирішили спростувати упереджені думки.