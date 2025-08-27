Уникального омара поймали в Атлантическом океане: был всего один шанс на 200 миллионов (видео)

В Центре морских наук Северо-Восточного университета в США появился новый резидент по прозвищу Нептун. Речь идет об омаре уникального ярко-синего окраса, шанс поймать которого составлял 1 к 200 млн.

Ракообразным с небесно-голубым окрасом оказался 7-летний омар (Homarus americanus), который весит около 900 грамм. Он был выловлен из Атлантического океана ловцом омаров Брэдом Мыслински в штате Массачусетс. Увидев такой необычный улов Мыслински связался с местным учителем биологии Дэйвом Винчестером, который в свою очередь, обратился за помощью к команде Центра морских наук, пишет Popular Science.

«У меня перехватило дыхание, когда я увидела этого ярко-синего омара. Я видела несколько синих лобстеров, но никогда не видела настолько ярко-синего ракообразного», - говорит Сьерра Муньос из Центра морских наук.

Эксперты объясняют, что американские лобстеры, такие как Нептун, обычно имеют зеленовато-коричневый окрас. Это помогает ракообразным маскироваться под водой. Дело в том, что цвет лобстеров формируется за счет слоев пигмента астаксантина, он похож на слои с красным, синим, розовым и желтым оттенком.

Но такие ракообразные как Нептун экспрессируют цветовые пигменты либо чрезмерно, либо слишком мало. Это приводит к появлению лобстеров с уникальной расцветкой: синих, красных, разноцветных, альбиносов и розовых.

Сам по себе синий цвет крайне редко встречается в природе, потому как такого пигмента не существует в дикой природе. Биологи из Университета Аделаиды в Австралии, существа с синим оттенком поглощают небольшое количество энергии, потому как отражают высокоэнергетический синий свет.

Такой процесс остается довольно сложным, поэтому организмы прибегают к «трюкам», чтобы только казаться синими, что может препятствовать их росту, особенно в случае растений. Пока ученые не могут объяснить, зачем представители флоры прикладывают столько усилий, чтобы казаться синими, если это вредит им самим.

Что же касается Нептуна, он останется жить в аквариуме центра, окруженный небольшими рыбками, бычками и крабами. Также эксперты говорят, что если этого омара сварили, то его панцирь приобрел бы типичный красноватый оттенок.

«Нептун отлично адаптируется. Мы недавно построили ему домик, чтобы он мог спрятаться, если захочет. Мы также ограничиваем время, которое посетители проводят с ним. Омары обычно одиночки, поэтому важно, чтобы у него было место для уединения», - говорит Нейда Вильянуэва из Северо-Восточного университета.

Американские омары или лобстеры отличаются большой продолжительностью жизни. Они могут жить до 100 лет.

