Унікального омара спіймали в Атлантичному океані: був лише один шанс на 200 мільйонів (відео)

У Центрі морських наук Північно-Східного університету в США з'явився новий резидент на прізвисько Нептун. Йдеться про омара унікального яскраво-синього забарвлення, шанс зловити якого становив 1 до 200 млн.

Ракоподібним із небесно-блакитним забарвленням виявився 7-річний омар (Homarus americanus), який важить близько 900 грамів. Його виловив з Атлантичного океану ловець омарів Бред Мислінскі в штаті Массачусетс. Побачивши такий незвичайний улов, Мислінскі зв'язався з місцевим учителем біології Дейвом Вінчестером, який, своєю чергою, звернувся по допомогу до команди Центру морських наук, пише Popular Science.

"У мене перехопило подих, коли я побачила цього яскраво-синього омара. Я бачила кілька синіх лобстерів, але ніколи не бачила настільки яскраво-синього ракоподібного", — каже Сьєрра Муньос із Центру морських наук.

Експерти пояснюють, що американські лобстери, такі як Нептун, зазвичай мають зеленувато-коричневе забарвлення. Це допомагає ракоподібним маскуватися під водою. Річ у тім, що колір лобстерів формується за рахунок шарів пігменту астаксантину, він схожий на шари з червоним, синім, рожевим і жовтим відтінком.

Але такі ракоподібні як Нептун експресують колірні пігменти або надмірно, або занадто мало. Це призводить до появи лобстерів з унікальним забарвленням: синіх, червоних, різнокольорових, альбіносів і рожевих.

Сам по собі синій колір вкрай рідко трапляється в природі, тому що такого пігменту не існує в дикій природі. Біологи з Університету Аделаїди в Австралії, істоти з синім відтінком поглинають невелику кількість енергії, бо відбивають високоенергетичне синє світло.

Такий процес залишається доволі складним, тому організми вдаються до "трюків", щоб лише здаватися синіми, що може перешкоджати їхньому зростанню, особливо у випадку рослин. Поки що вчені не можуть пояснити, навіщо представники флори докладають стільки зусиль, щоб здаватися синіми, якщо це шкодить їм самим.

Що ж стосується Нептуна, він залишиться жити в акваріумі центру, оточений невеликими рибками, бичками і крабами. Також експерти кажуть, що якби цього омара зварили, то його панцир набув би типового червонуватого відтінку.

"Нептун відмінно адаптується. Ми нещодавно побудували йому будиночок, щоб він міг сховатися, якщо захоче. Ми також обмежуємо час, який відвідувачі проводять із ним. Омари зазвичай одинаки, тому важливо, щоб у нього було місце для усамітнення", — каже Нейда Вільянуева з Північно-Східного університету.

Американські омари або лобстери відрізняються великою тривалістю життя. Вони можуть жити до 100 років.

