Синтетическая форма жизни грозит вымиранием человечеству: ее создадут в ближайшие 10 лет

Технология так называемой «зеркальной жизни» еще даже не существует, но ученые уже предупреждают о последствиях. Эксперты в этой области призывают запретить эту технологию уже сейчас, пока не стало слишком поздно.

«Зеркальная жизнь» - это синтетические организмы, которые буквально переворачивают биологию с ног на голову, пишет Futurism.

«Нам необходимо отказаться от создания «зеркальной жизни» и принять законы, которые смогут гарантировать, что ее никто не создаст в будущем. Вопрос заключается не в том, сможет ли человечество предотвратить эту угрозу, а в том, успеем ли мы это сделать», - говорит биолог-синтетик, участвовавший в создании первой живой клетки с синтетическим геномом Джон Гласс.

Дело в том, что зеркальные формы жизни содержат в себе структуры ДНК, которые являются зеркальным отражением всех известных нам организмов. Все формы жизни на нашей планете обладают двойной спиралью ДНК, которая закручивается в правую сторону, то есть ее нити, сахарофосфатный остов закручиваются в правую сторону. В обратную сторону закручиваются белки, которые являются левосторонними.

Такой закон применим для всех форм жизни. Но в синтетических организмах ДНК будет закручена влево, а белки – вправо.

Многие эксперты не могут сказать наверняка, какие риски это несет, но биологи опасаются наихудшего. Команда экспертов в области синтетической жизни, среди которых были два Нобелевских лауреата, опубликовала тревожный доклад. В нем были описаны потенциальные последствия создания зеркальной жизни. Ученые допустили, что это может привести к полному вымиранию жизни на планете, если созданные людьми организмы окажутся патогенными для таких форм жизни, как люди.

Несмотря на такие зловещие прогнозы, большинство ученых сходится во мнении, что зеркальная жизнь может быть разработана в течение ближайших 10 лет.

«Как только буде создана первая зеркальная клетка, дальше будет сравнительно легко создать еще больше видов зеркальных бактерий – простейших форм зеркальной жизни. Если это произойдет, то ящик Пандоры откроется», - говорит Гласс.

«Насколько мы знаем, иммунная система человека вырабатывает очень слабые антитела против зеркальных молекул, если она вообще способна такое. Всего один иммунодефицит может привести к смерти пациента от тяжелых бактериальных инфекций, но зеркальная бактерия будет подобна множественным иммунодефицитам одновременно», - добавляет эксперт.

Основная проблема заключается в том, что потенциал такой технологии очень заманчив, он практически соответствует ее разрушительной силе. Новые формы зеркальных белков могут быть использованы для создания очень эффективных лекарств, которые сохраняются в организме невероятно долго.

