Синтетична форма життя загрожує вимиранням людству: її створять у найближчі 10 років

Технологія так званого "дзеркального життя" ще навіть не існує, але вчені вже попереджають про наслідки. Експерти в цій галузі закликають заборонити цю технологію вже зараз, поки не стало надто пізно.

"Дзеркальне життя" — це синтетичні організми, які буквально перевертають біологію з ніг на голову, пише Futurism.

"Нам необхідно відмовитися від створення "дзеркального життя" і ухвалити закони, які зможуть гарантувати, що його ніхто не створить у майбутньому. Питання полягає не в тому, чи зможе людство запобігти цій загрозі, а в тому, чи встигнемо ми це зробити", — каже біолог-синтетик, який брав участь у створенні першої живої клітини із синтетичним геномом Джон Гласс.

Річ у тім, що дзеркальні форми життя містять у собі структури ДНК, які є дзеркальним відображенням усіх відомих нам організмів. Усі форми життя на нашій планеті мають подвійну спіраль ДНК, яка закручується в правий бік, тобто її нитки, сахарофосфатний остов закручуються в правий бік. У зворотний бік закручуються білки, які є лівосторонніми.

Такий закон застосовний для всіх форм життя. Але в синтетичних організмах ДНК буде закручена вліво, а білки — вправо.

Багато експертів не можуть сказати напевно, які ризики це несе, але біологи побоюються найгіршого. Команда експертів у галузі синтетичного життя, серед яких були два Нобелівські лауреати, опублікувала тривожну доповідь. У ній було описано потенційні наслідки створення дзеркального життя. Вчені припустили, що це може призвести до повного вимирання життя на планеті, якщо створені людьми організми виявляться патогенними для таких форм життя, як люди.

Попри такі зловісні прогнози, більшість учених сходиться на думці, що дзеркальне життя може бути розроблене протягом найближчих 10 років.

"Щойно буде створена перша дзеркальна клітина, далі буде порівняно легко створити ще більше видів дзеркальних бактерій — найпростіших форм дзеркального життя. Якщо це станеться, то скринька Пандори відкриється", — каже Гласс.

"Наскільки ми знаємо, імунна система людини виробляє дуже слабкі антитіла проти дзеркальних молекул, якщо вона взагалі здатна таке. Лише один імунодефіцит може призвести до смерті пацієнта від важких бактеріальних інфекцій, але дзеркальна бактерія буде подібна до множинних імунодефіцитів одночасно", — додає експерт.

Основна проблема полягає в тому, що потенціал такої технології дуже привабливий, він практично відповідає її руйнівній силі. Нові форми дзеркальних білків можуть бути використані для створення дуже ефективних ліків, які зберігаються в організмі неймовірно довго.

