Кризиса среднего возраста больше не существует: этот период в жизни людей просто исчез

Кризис среднего возраста, чей пик приходился на 47 лет, а потом снова шел на спад, видимо, окончательно исчез. Новое исследования Дартмутского колледжа показало, что ситуация кардинально изменилась.

Новые данные свидетельствуют о том, что это может быть связано с ухудшением психического здоровья у молодых людей, пишет Daily Mail.

«Наше исследование впервые показало, что ухудшение психического здоровья среди молодых людей в последнее время очень высоко. Это означает, что уровень психического неблагополучия сейчас выше среди молодежи и снижается с возрастом», - говорят авторы исследования.

Ученые говорят, что причины таких кардинальных изменений до конца не ясны и остаются предметом споров. С 2008 года данные со всего мира указывали на U-образная тенденцию в благополучии. Это значит, что раньше уровень благополучия был самым высоким в детстве, а затем снижался примерно вплоть до 50 лет. Далее в пожилом возрасте этот показатель снова начинал расти.

В рамках нового исследования команда ученых опросила более 10 млн взрослых в США и в 40 тыс. домохозяйств в Великобритании. Результаты опросов подтвердили, что пик кризиса среднего возраста в районе 47 лет полностью исчез. В это же время уровень неблагополучия в среди молодых людей разительно вырос.

У исследователей есть три теории о том, почему произошли такие кардинальные изменения.

Первой причиной может быть влияние Великой рецессии или Мирового экономического кризиса, который произошел в 2008 году. Это могло оказать долгосрочное негативное влияние на перспективы трудоустройства молодых людей.

«Поскольку рынок труда не восстановился быстро после Великой рецессии, о чём свидетельствует стагнация реальной заработной платы, последующие когорты новых участников рынка могли пострадать в годы, последовавшие за шоком Великой рецессии», - пишут авторы исследования.

Во-вторы, это может быть связано с проблемами психического здоровья, которые вызвала пандемия коронавируса.

В-третьих, ухудшение благополучия молодых людей может быть связано с распространением смартфонов.

«Эта гипотеза больше связана с тем, как молодые люди воспринимают себя и свою жизнь в сравнении с тем, какую жизнь их сверстники транслируют в соцсетях», - подытожили ученые.

