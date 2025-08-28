Кризи середнього віку більше не існує: цей період у житті людей просто зник

Криза середнього віку, чий пік припадав на 47 років, а потім знову йшов на спад, мабуть, остаточно зникла. Нове дослідження Дартмутського коледжу показало, що ситуація кардинально змінилася.

Related video

Нові дані свідчать про те, що це може бути пов'язано з погіршенням психічного здоров'я у молодих людей, пише Daily Mail.

"Наше дослідження вперше показало, що погіршення психічного здоров'я серед молодих людей останнім часом дуже високе. Це означає, що рівень психічного неблагополуччя зараз вищий серед молоді та знижується з віком", — кажуть автори дослідження.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені кажуть, що причини таких кардинальних змін до кінця не зрозумілі та залишаються предметом суперечок. З 2008 року дані з усього світу вказували на U-подібну тенденцію в благополуччі. Це означає, що раніше рівень благополуччя був найвищим у дитинстві, а потім знижувався приблизно аж до 50 років. Далі в літньому віці цей показник знову починав зростати.

У рамках нового дослідження команда вчених опитала понад 10 млн дорослих у США і в 40 тис. домогосподарств у Великій Британії. Результати опитувань підтвердили, що пік кризи середнього віку в районі 47 років повністю зник. Водночас рівень неблагополуччя серед молодих людей разюче зріс.

У дослідників є три теорії про те, чому відбулися такі кардинальні зміни.

Першою причиною може бути вплив Великої рецесії або Світової економічної кризи, яка сталася 2008 року. Це могло мати довгостроковий негативний вплив на перспективи працевлаштування молодих людей.

"Оскільки ринок праці не відновився швидко після Великої рецесії, про що свідчить стагнація реальної заробітної плати, наступні когорти нових учасників ринку могли постраждати в роки, які послідували за шоком Великої рецесії", — пишуть автори дослідження.

По-друге, це може бути пов'язано з проблемами психічного здоров'я, які спричинила пандемія коронавірусу.

По-третє, погіршення благополуччя молодих людей може бути пов'язане з поширенням смартфонів.

"Ця гіпотеза більше пов'язана з тим, як молоді люди сприймають себе і своє життя порівняно з тим, яке життя їхні однолітки транслюють у соцмережах", — підсумували вчені.

Нагадаємо, люди старіють не поступово, а у два величезні стрибки. Учені провели масштабне дослідження, яке вказало на два ключові періоди в нашому житті.