Внутри Марса нашли "Каменистую дорогу": его недра полны камней шириной до 4 км

Планетологи выяснили, что недра Марса больше похожи на пирожное “Каменистая дорога”, чем на песочное печенье. Такое открытие наглядно указывает на миллиарды лет геологических катастроф на Красной планете.

В своем новом исследовании ученые заново проанализировали данные, которые были собраны зондом NASA InSight. Анализ показал, что в мантии Марса находятся древние фрагменты шириной до 4 км, пишет Popular Science.

На сегодняшний день известно, что планеты земной группы, в которую входят Меркурий, Венера, Земля и Марс, образовались около 4,5 млрд лет назад. Но их геологические профили отличаются друг от друга. За счет тектоники плит на Земле, ее «внутренности» постоянно перемешиваются между корой и мантией. Недра Марса находятся в более стабильном состоянии, так как марсианская мантия навсегда заперта под неподвижной внешней корой.

Но такое спокойное состояние дел внутри Марса свидетельствует о катастрофических событиях в прошлом.

С помощью сейсмических данных InSight, команда планетологов нашла огромные образования под поверхностью Марса, которые разрушают гладкие участки мантии. Они похожи на орехи и зефир в брауни «Каменистая дорога».

Эти камни внутри Марса являются свидетельством того, что в далеком прошлом планета множество раз сталкивалась с объектами планетарного размера. Возможно, один из них когда-то врезался в Землю, в результате чего появилась Луна.

Соавтор нового исследования Константинос Хараламбус говорит, что это столкновения произвели достаточно энергии, чтобы расплавить огромные участки молодого Марса. Эти участки планеты в буквальном смысле превратились в моря магмы.

«Постепенно магматические океаны остывали и кристаллизировались, оставляя после себя отличающиеся друг от другу куски материала, именно их мы сейчас видим внутри Марса», - говорит Хараламбус.

Такие космические столкновения, скорее всего, произошли в первые 100 млн лет жизни Марса. Также это показывает то, насколько инертна планета в наши дни.

«То, что мы можем видеть эти следы спустя 4,5 млрд лет после столкновений, говорит о том, насколько инертны процессы в недрах Марса», - добавляет планетолог.

По словам соавтора исследования Тома Пайка, процесс образования камней в недрах Марса является «фрактальным распределением», которое происходит, когда сила столкновения «превышает прочность объекта».

«Такой же эффект можно увидеть, когда стакан падет на пол, в итоге, он разбивается на несколько крупных осколков и множество маленьких. Удивительно, что мы все еще можем видеть эти осколки сегодня», - говорит Пайк.

Во время своих исследования посадочный модуль InSight зафиксировал волны от восьми марсотрясений, которые прошли через мантию планеты. Два из них появились в результате падения метеоритов, которые образовали кратеры на поверхности Марса шириной около 142 метров. После того, как волны от этих ударов начали продвигаться внутрь планеты, модуль InSight зафиксировал сильные помехи.

«Наличие этих помех согласуется с тем, что в мантии Марса полно структур разного состава, которые появились, когда Красная планеты была еще молодой», - подытожили ученые.

Напомним, ученые сделали неожиданное открытие в почве на Марсе. Исследование показало, что температура на глубине до 40 см под поверхностью Марса приводит к образованию соляных пленок, которые делают почву твердой.