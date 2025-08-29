Усередині Марса знайшли "Кам'янисту дорогу": його надра сповнені каміння завширшки до 4 км

Планетологи з'ясували, що надра Марса більше схожі на тістечко "Кам'яниста дорога", ніж на пісочне печиво. Таке відкриття наочно вказує на мільярди років геологічних катастроф на Червоній планеті.

У своєму новому дослідженні вчені заново проаналізували дані, які були зібрані зондом NASA InSight. Аналіз показав, що в мантії Марса знаходяться стародавні фрагменти шириною до 4 км, пише Popular Science.

На сьогодні відомо, що планети земної групи, до якої входять Меркурій, Венера, Земля і Марс, утворилися близько 4,5 млрд років тому. Але їхні геологічні профілі відрізняються один від одного. За рахунок тектоніки плит на Землі, її "нутрощі" постійно перемішуються між корою і мантією. Надра Марса перебувають у більш стабільному стані, оскільки марсіанська мантія назавжди замкнена під нерухомою зовнішньою корою.

Але такий спокійний стан справ усередині Марса свідчить про катастрофічні події в минулому.

За допомогою сейсмічних даних InSight, команда планетологів знайшла величезні утворення під поверхнею Марса, які руйнують гладкі ділянки мантії. Вони схожі на горіхи і зефір у брауні "Кам'яниста дорога".

Ці камені всередині Марса є свідченням того, що в далекому минулому планета безліч разів стикалася з об'єктами планетарного розміру. Можливо, один із них колись врізався в Землю, внаслідок чого з'явився Місяць.

Співавтор нового дослідження Константінос Хараламбус каже, що ці зіткнення виробили достатньо енергії, щоб розплавити величезні ділянки молодого Марса. Ці ділянки планети в буквальному сенсі перетворилися на моря магми.

"Поступово магматичні океани остигали і кристалізувалися, залишаючи після себе шматки матеріалу, що відрізняються один від одного, саме їх ми зараз бачимо всередині Марса", — каже Хараламбус.

Такі космічні зіткнення, найімовірніше, відбулися в перші 100 млн років життя Марса. Також це показує те, наскільки інертна планета в наші дні.

"Те, що ми можемо бачити ці сліди через 4,5 млрд років після зіткнень, говорить про те, наскільки інертні процеси в надрах Марса", — додає планетолог.

За словами співавтора дослідження Тома Пайка, процес утворення каменів у надрах Марса є "фрактальним розподілом", що відбувається, коли сила зіткнення "перевищує міцність об'єкта".

"Такий самий ефект можна побачити, коли склянка падає на підлогу, у підсумку, вона розбивається на кілька великих осколків і безліч маленьких. Дивно, що ми все ще можемо бачити ці осколки сьогодні", — каже Пайк.

Під час своїх дослідження посадковий модуль InSight зафіксував хвилі від восьми марсотрясінь, які пройшли через мантію планети. Два з них з'явилися внаслідок падіння метеоритів, які утворили кратери на поверхні Марса завширшки близько 142 метрів. Після того, як хвилі від цих ударів почали просуватися всередину планети, модуль InSight зафіксував сильні перешкоди.

"Наявність цих перешкод узгоджується з тим, що в мантії Марса повно структур різного складу, які з'явилися, коли Червона планети була ще молодою", — підсумували вчені.

Нагадаємо, вчені зробили несподіване відкриття в ґрунті на Марсі. Дослідження показало, що температура на глибині до 40 см під поверхнею Марса призводить до утворення соляних плівок, які роблять ґрунт твердим.