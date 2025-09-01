Почти в 100 раз тяжелее Солнца: обнаружена одна из самых массивных звезд в Млечном Пути (фото)

Астрономы ранее считали, что это одиночная звезда, но оказалось, что на самом деле это двойная звездная система. Учитывая ее массу, это одна из самых тяжелых двойных звезд в нашей галактике.

Ученые считали, что звезда NGC3603-A1, которая находится в плотном звездном скоплении NGC 3603, скорее всего является одиночной. С одной стороны, в этом нет ничего необычного, но очень большое количество звезд в Млечном Пути являются двойными. Используя архивные данные космического телескопа Хаббл, а также новые наблюдения, астрономы выяснили, что NGC3603-A1 является массивной двойной звездой. А самое главное, ученым удалось определить массу двух звезд в системе. Исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal, предполагает, что это одна из самых массивных двойных звезд в Млечном Пути, пишет Phys.

Двойная звезда NGC3603-A1 находится в плотном звездном скоплении NGC 3603, которое расположено на расстоянии 22 000 световых лет от нас и является одном из самых активных регионов образования новых звезд в Млечном Пути. Благодаря космическому телескопу Хаббл астрономы выяснили, что это не одиночная звезда, а также могли определить массу каждого объекта в двойной системе.

Двойная звезда NGC3603-A1 находится в плотном звездном скоплении NGC 3603, которое расположено на расстоянии 22 000 световых лет от нас Фото: NASA

Напоминаем, что масса Солнца составляет примерно 1,98847 х 10 в 30 степени килограмм. Измерения показали, что NGC3603-A1 состоит из двух гигантских звезд разного размера и массы. Меньшая звезда имеет массу, которая примерно в 70 раз больше, чем у Солнца. Масса большей звезды примерно в 93 раза больше, чем у Солнца. Таким образом, среди всех известных двойных звезд в нашей галактике NGC3603-A1 является одной из самых массивных.

Астрономы также выяснили, что в данной системе звезды имеют необычно высокую скорость орбитального движения. Две массивные звезды совершают полный оборот вокруг друг друга всего за 3,8 земных дня. Напоминаем, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней.

Две звезды в системе NGC3603-A1 напоминают звезды звезды Вольфа-Райе, хотя таковыми не являются. Звезды Вольфа-Райе – это старые умирающие гигантские звезды, которые сбрасывают свои внешние слои. Но звезды NGC3603-A1 являются молодыми. Астрономы считают, что их характеристики могут заставлять эти звезды казаться более старыми, чем они есть на самом деле.

Ядро звездного скопления NGC 3603. Двойная звезда NGC3603-A1 – это самая яркая (и расположенная справа вверху) из трех звезд в центре Фото: NASA

Близкое расположение двух звезд, а также их огромная масса создают связь, которая меняет внешний вид звезд. Астрономы считают, что меньшая звезда, вероятно, украла часть вещества у большего компаньона, что привело к ускорению ее вращения. Такой перенос вещества критически важен для понимания того, как массивные звезды меняются со временем и может дать информацию об их будущем.

Массивные двойные звезды, такие как NGC 3603-A1, после смерти создают двойные черные дыры. Они в конечном итоге сливаются в одну и создают гравитационные волны. Это пульсации в ткани пространства времени, которые предсказал Эйнштейн более 100 лет назад. Но автор теории относительности считал, что гравитационные волны обнаружить нельзя. 10 лет назад ученые впервые их обнаружили и доказали, что Эйнштейн был прав.

