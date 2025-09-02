Моряки рассказывали об этом веками: ученые подтвердили древнюю морскую легенду

Авторы нового исследования поставили точку в спорах о том, как образуются легендарные волны-убийцы в океане. Они пришли к выводу, что это явление не аномальное, и его можно предсказать.

Related video

Огромная волна обрушилась на нефтяную платформу «Драупнер» в Северном море 1 января 1995 году. Сила волны погнула стальные конструкции платформы и сбросила оборудование на палубу. Но важнее были данные, которые удалось зафиксировать ученым. В тот день исследователям впервые удалось подтвердить существование волн-убийц в открытом океане с точными данными о ней, пишет SciTechDaily.

«Этот случай подтвердил то, что моряки описывали на протяжении веков. Они всегда рассказывали об этих внезапных огромных волнах, но долгое время это считалось мифом», - говорит Франческо Феделе из Технологического института Джорджии.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

После этого открытия последовали десятилетия споров о том, как в океане вообще могут появляться подобные волны-убийцы.

Феделе возглавил международную группу исследователей, которая подвергла сомнению стандартную теорию образования волн-убийц. В своей работе команда проанализировала 27 500 записей волнения в Северном море за 18 лет. Таким образом ученые смогли создать самый обширный набор данных по этой теме.

Записи содержали такую информацию, как высота, частота и направление необычных волн. Полученные данные показали, что появления волн-убийц совсем не нужны необычные или «экзотические» механизмы.

«Эти аномальные волны следуют вполне естественным законам океана, и не являются исключением из правил», - подчеркнул Феделе.

Основную теорию появления таких волн связывают с модуляционной неустойчивостью – процессом, при котором небольшие изменения во времени и расстоянии между волнами приводят к концентрации энергии в одной волне. Феделе признает, что теория точна, но применима только, когда ограничены каналами, как в лабораторных экспериментах, где энергия может течь только в одном направлении.

«Проблема этой теории заключается в том, что в открытом океане энергия может распространяться в нескольких направлениях», - говорит руководитель исследования.

Записи о волнах из Северного моря подтвердили, что модуляционная неустойчивость не играет какой-либо роли в формировании волн-убийц. Но исследователи также обнаружили, что самые большие волны появляются в результате двух других процессов:

Линейная фокусировка – процесс, когда волны движутся с разной скорость и в разных направлениях, но встречаются в одной точке во времени и пространстве. В итоге, они объединяются и создают гребень, высота которого значительно превышает обычные волны.

Нелинейности второго порядка – естественные эффекты, которые меняют форму волн, заостряя и поднимая ее гребень, одновременно сглаживая ложбину. Такое искажение формы волны может увеличить высоту и так больших волн еще на 15-20%.

Когда два этих явления совпадают друг с другом, появляются особенно мощные волны. Нелинейный характер океанских движений добавляет ещё один фактор, заставляя волны становиться еще больше.

Напомним, самая большая волна-убийца за всю историю появилась ниоткуда и достигла 17,6 метра. Исследователи считают, что волна в Тихом океане, поднявшая одинокий буй на рекордную высоту, стала самой экстремальной за всю историю наблюдений.