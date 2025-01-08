Самая большая волна-убийца за всю историю: появилась ниоткуда и достигла 17,6 метра (видео)

Исследователи считают, что волна в Тихом океане, поднявшая одинокий буй на рекордную высоту, стала самой экстремальной за всю историю наблюдений.

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В течение столетий волны-убийцы считались всего лишь морским фольклором. Лишь в 1995 году из распространенного мифа они превратились в реальный факт: в первый день нового года волна высотой почти 26 метров внезапно ударила по буровой платформе, расположенной в 160 километрах от побережья Норвегии, пишет Science Alert.

Так называемая волна Драупера тогда бросила вызов всем предыдущим моделям исследователей. С тех пор прошли десятилетия и за это время ученые зафиксировали десятки других волн-убийц. Любопытно, что некоторые из них были обнаружены даже в озерах.

В ноябре 2020 года гигантская волна-убийца была зафиксирована у побережья Британской Колумбии: она возникла из неоткуда и подняла одинокий буй у побережья на высоту 17,6 метра. Отметим, что ученым потребовалось чуть более двух лет, чтобы окончательно подтвердить существование четырехэтажной стены воды и назвать ее самой экстремальной волной-убийцей за всю историю наблюдений.

Отметим, что волна 2022 года вовсе не была самой высокой за всю историю, но ее относительный размер в сравнении с волнами вокруг нее был беспрецедентным. Ученые определяют волну-убийцу как любую волну, которая более чем в два раза превышает высоту окружающих волн. Например, та самая волна Драупера достигала в высоту 25,6 метра, в то время как окружающие ее волны имели высоту лишь около 12 метров. Для сравнения, волна Юкулета была почти в три раза больше своих сверстников

По словам физика Йоханнеса Геммриха из Университета Виктории, пропорционально волна Юкулета является самой экстремальной волной-убийцей за всю историю наблюдений. Исследователи отмечают, что ранее им удалось наблюдать лишь несколько волн-убийц в условиях открытого моря, и ничего подобного масштаба. Более того, ученые полагают, что толь гигантские волны, вероятно, возникают лишь раз в 1300 лет или около того.

Волна-убийца, зарегистрированная 17 ноября 2020 г. Вертикальные пунктирные линии обозначают группу волн, содержащую волну-убийцу. (a) Высота поверхности. (b) Спектрограмма высоты поверхности с использованием вейвлета Морле Фото: Scientific Reports

Несмотря на то, что некоторые волны-убийцы были зафиксированы учеными, исследователи все еще пытаются выяснить, как они образуются. Предполагается, что понимание процесса формирования таких волн позволит ученым предсказывать, где и когда они могут возникнуть. Как правило, исследования ученых включают в себя измерение волн-убийц в реальном времени, а также запуск моделей того, как они поднимаются над ветром.

Известно, что буй, поднятый волной Юкулета, был размещен вдали от берега вместе с десятками других исследователями из института MarineLabs — таким образом они намеревались узнать больше об опасностях, скрытых в глубинах.

Ученые предполагают, что даже волны-убийцы, возникшие далеко от берега, все равно могут разрушить морские операции, ветряные электростанции и нефтяные вышки. Если они достаточно велики, они даже могут подвергнуть риску жизни отдыхающих на пляже. К счастью, ни Юклулет, ни Драупнер не нанесли серьезного ущерба и не унесли жизни, но другие волны-убийцы это сделали.

В исследовании 2020 года ученые также обнаружили, что изменения климата Земли, вероятно, приведет к увеличению высоты волн-убийц в северной части Тихого океана. Это говорит о том, что рекорд волны Юкулета может быть побит уже в скором времени. А экспериментальное исследование, опубликованное в прошлом году, предполагает, что эти чудовищные волны могут быть в четыре раза выше, чем считалось возможным ранее.

Ранее Фокус писал о том, что гигантские волны-убийцы действительно существуют, и ученые знают, когда они придут.