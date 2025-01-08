Найбільша хвиля-вбивця за всю історію: з'явилася нізвідки й досягла 17,6 метра (відео)

Дослідники вважають, що хвиля в Тихому океані, яка підняла самотній буй на рекордну висоту, стала найекстремальнішою за всю історію спостережень.

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Протягом століть хвилі-вбивці вважалися всього лише морським фольклором. Лише 1995 року з поширеного міфу вони перетворилися на реальний факт: у перший день нового року хвиля заввишки майже 26 метрів раптово вдарила по буровій платформі, розташованій за 160 кілометрів від узбережжя Норвегії, пише Science Alert.

Так звана хвиля Драупера тоді кинула виклик усім попереднім моделям дослідників. Відтоді минули десятиліття і за цей час учені зафіксували десятки інших хвиль-убивць. Цікаво, що деякі з них були виявлені навіть в озерах.

У листопаді 2020 року гігантська хвиля-вбивця була зафіксована біля узбережжя Британської Колумбії: вона виникла з нізвідки й підняла самотній буй біля узбережжя на висоту 17,6 метра. Зазначимо, що вченим знадобилося трохи більше ніж два роки, щоб остаточно підтвердити існування чотириповерхової стіни води та назвати її найекстремальнішою хвилею-вбивцею за всю історію спостережень.

Зазначимо, що хвиля 2022 року зовсім не була найвищою за всю історію, але її відносний розмір порівняно з хвилями навколо неї був безпрецедентним. Вчені визначають хвилю-вбивцю як будь-яку хвилю, яка більш ніж удвічі перевищує висоту навколишніх хвиль. Наприклад, та сама хвиля Драупера сягала заввишки 25,6 метра, тоді як навколишні хвилі мали висоту лише близько 12 метрів. Для порівняння, хвиля Юкулета була майже втричі більшою за своїх однолітків

За словами фізика Йоханнеса Геммріха з Університету Вікторії, пропорційно хвиля Юкулета є найекстремальнішою хвилею-вбивцею за всю історію спостережень. Дослідники зазначають, що раніше їм вдалося спостерігати лише кілька хвиль-убивць в умовах відкритого моря, і нічого подібного масштабу. Ба більше, вчені вважають, що такі гігантські хвилі, ймовірно, виникають лише раз на 1300 років або близько того.

Хвиля-вбивця, зареєстрована 17 листопада 2020 р. Вертикальні пунктирні лінії позначають групу хвиль, що містить хвилю-вбивцю. (a) Висота поверхні. (b) Спектрограма висоти поверхні з використанням вейвлета Морле Фото: Scientific Reports

Попри те, що деякі хвилі-вбивці були зафіксовані вченими, дослідники все ще намагаються з'ясувати, як вони утворюються. Передбачається, що розуміння процесу формування таких хвиль дасть змогу вченим передбачати, де і коли вони можуть виникнути. Як правило, дослідження вчених передбачають вимірювання хвиль-убивць у реальному часі, а також запуск моделей того, як вони підіймаються над вітром.

Відомо, що буй, піднятий хвилею Юкулета, розмістили далеко від берега разом із десятками інших дослідники з інституту MarineLabs — у такий спосіб вони мали намір дізнатися більше про небезпеки, приховані в глибинах.

Вчені припускають, що навіть хвилі-вбивці, що виникли далеко від берега, все одно можуть зруйнувати морські операції, вітряні електростанції та нафтові вежі. Якщо вони досить великі, вони навіть можуть піддати ризику життя відпочивальників на пляжі. На щастя, ні Юклулет, ні Драупнер не завдали серйозної шкоди та не забрали життя, але інші хвилі-вбивці це зробили.

У дослідженні 2020 року вчені також виявили, що зміни клімату Землі, ймовірно, призведуть до збільшення висоти хвиль-убивць у північній частині Тихого океану. Це свідчить про те, що рекорд хвилі Юкулета може бути побитий уже незабаром. А експериментальне дослідження, опубліковане торік, припускає, що ці жахливі хвилі можуть бути вчетверо вищими, ніж вважалося можливим раніше.

Раніше Фокус писав про те, що гігантські хвилі-вбивці дійсно існують, і вчені знають, коли вони прийдуть.