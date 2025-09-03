60% суши Земли находится за пределами "безопасной зоны": как мы там оказались

В новом исследовании ученым удалось отследить планетарную границу, которая называется, как «функциональная целостность биосферы». Ее смогли отследить на протяжении веков, а также в отдельных регионах.

Related video

Новый анализ показал, что 60% поверхности суши вышло за пределы безопасного диапазона эксплуатации. Еще 38% суши пришлось отнести к категории высокого риска. Данное исследование было проведено Потсдамским институтом исследований воздействия на климат (PIK) и Венским университетом BOKU, пишет SciTechDaily.

Такое понятие как «функциональная целостность биосферы» подразумевает под собой способность растительного мира регулировать стабильность систем на планете. Иными словами, это означает, что растительность на Земле должна вырабатывать достаточно энергии с помощью фотосинтеза для поддержания циркуляции углерода, вода и азота.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Этот показатель является главным в концепции «Планетарных границ», наравне с биоразнообразием и изменением климата. Все это обозначает условия, которые необходимы для безопасного будущего человечества.

«Цивилизация испытывает огромную потребность в использовании биосферы – для производства продовольствия, сырья, а в будущем и для защиты климата», – говорит ведущий автор исследования Фабиан Стенцель.

Нагрузку на систему Земли можно оценить проанализировав, как часть естественной среды уходит на нужды человека. К примеру, собранные урожаи, срубленная древесина, а также запечатывание почв и их перепрофилирование.

В исследование также был добавлен второй ключевой показатель целостности биосферы. Он отображает крупномасштабные структурные сдвиги растительности, а также дисбалансы циклов воды, углерода и азота.

Результаты исследования показали, что изменения особенно затронули Европу, Азию и Северную Америку. Исследователи предоставили прогноз для каждого отдельного года с 1600 года, основанный на изменениях климата и землепользования человека.

Расчеты модели показывают, что тревожные изменения начались еще в 1600 году в средних широтах. К 1900 году доля мировой суши, где изменения экосистем вышли за пределы или даже попали в зону высокого риска, составляла 37% и 14% соответственно, по сравнению с 60% и 38%, наблюдаемыми сегодня.

Напомним, ученые рассчитали конечную продолжительность жизни биосферы. Если жизнь на планете переживет антропоцен, она в конечном итоге неизбежно столкнется с еще одной угрозой — теперь мы знаем, когда это произойдет.