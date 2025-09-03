60% суші Землі перебуває за межами "безпечної зони": як ми там опинилися

У новому дослідженні вченим вдалося відстежити планетарну межу, яка називається, як "функціональна цілісність біосфери". Її змогли відстежити протягом століть, а також в окремих регіонах.

Новий аналіз показав, що 60% поверхні суші вийшло за межі безпечного діапазону експлуатації. Ще 38% суші довелося віднести до категорії високого ризику. Це дослідження було проведено Потсдамським інститутом досліджень впливу на клімат (PIK) і Віденським університетом BOKU, пише SciTechDaily.

Таке поняття як "функціональна цілісність біосфери" має на увазі під собою здатність рослинного світу регулювати стабільність систем на планеті. Іншими словами, це означає, що рослинність на Землі має виробляти достатньо енергії за допомогою фотосинтезу для підтримки циркуляції вуглецю, води та азоту.

Цей показник є головним у концепції "Планетарних кордонів", нарівні з біорізноманіттям і зміною клімату. Усе це позначає умови, які необхідні для безпечного майбутнього людства.

"Цивілізація відчуває величезну потребу у використанні біосфери — для виробництва продовольства, сировини, а в майбутньому і для захисту клімату", — каже провідний автор дослідження Фабіан Стенцель.

Навантаження на систему Землі можна оцінити проаналізувавши, як частина природного середовища йде на потреби людини. Наприклад, зібрані врожаї, зрубана деревина, а також запечатування ґрунтів та їхнє перепрофілювання.

У дослідження також було додано другий ключовий показник цілісності біосфери. Він відображає великомасштабні структурні зрушення рослинності, а також дисбаланси циклів води, вуглецю та азоту.

Результати дослідження показали, що зміни особливо зачепили Європу, Азію і Північну Америку. Дослідники надали прогноз для кожного окремого року з 1600 року, що ґрунтується на змінах клімату та землекористування людини.

Розрахунки моделі показують, що тривожні зміни почалися ще 1600 року в середніх широтах. До 1900 року частка світового суходолу, де зміни екосистем вийшли за межі або навіть потрапили до зони високого ризику, становила 37% і 14% відповідно, порівняно з 60% і 38%, які спостерігаються сьогодні.

Нагадаємо, вчені розрахували кінцеву тривалість життя біосфери. Якщо життя на планеті переживе антропоцен, воно зрештою неминуче зіткнеться зі ще однією загрозою — тепер ми знаємо, коли це станеться.