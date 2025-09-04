Сделано в Китае: символ Венеции когда-то охранял гробницу династии Тан (фото)

Лев святого Марка возвышается над городской площадью в Венеции уже более 700 лет. Эта известная скульптура является символом самой Венеции, а также элементом флага флота Италии.

Новое исследование показало, что эта всемирно известная бронзовая скульптура была изготовлена не венецианской литейной мастерской или европейской кузнице. Как оказалось, скульптура прибыла в Венецию из Азии, пишет Daily Mail.

Эксперты считают, что статую льва, чей вес составляет около 3 тыс. кг, отлили из меди в нижнем течении реки Янцзы в Китае. Даже внешний вид скульптуры говорит о том, что ее авторы вдохновлялись не месопотамскими или персидскими грифонами с львиной головой, а стражами гробниц династии Тан.

Страж гробюниц династии Тан Фото: Vidale et al/Antiquity

«Венеция – город загадок, но по крайней мере, одна из них наконец-то разгадана. Лев святого Марка – китайский, и пришел он по Великому шелковому пути», - говорит доктор Массимо Видале из Падуанского университета.

Несмотря на важность этой скульптуры для истории Венеции, исторических записей о ее происхождении не существует. Но новые данные указывают на то, что ее мог привезти в город из Ханбалыка или современного Пекина, отец Поло, Никколо.

«У нас нет данных о том, когда скульптура была привезена в Венецию, где ее переделывали, а также когда именно ее установили на колонне, где она стоит до сегодняшнего дня», - говорит доктор Видале.

Для того, чтобы разобраться в происхождении бронзового льва, ученые провели изотопный анализ свинца из образцов скульптуры. Так, эксперты смогли определить происхождение медной руды, которая использовалась при изготовлении Льва святого Марка.

Изотопы свинца являются отличным методом, чтобы определить изначальное происхождение того или другого металла, связывая их с залежами руды. В этот раз изотопы свинца показали, что медная руда, которую использовали для отливки статуи, была добыта в бассейне реки Янцзы в Китае.

Визуальный анализ скульптуры показал, что некоторые его части были изменены. Ученые предполагают, что изначально у льва имелись рога, а это делает его еще больше похожим на мифологической существо чжэньмушоу из эпохи династии Тан.

Данные указывают, что венецианский лев изначально был одним из стражей гробницы династии Тан, поле этого его привезли в Европу, где модифицировали. После этого скульптура стала больше походить на крылатого льва.

Голова льва, на которой когда-то были рога Фото: Vidale et al/Antiquity

Такие связи между Китаем и Европой были достаточно редкими в то время, поэтому открытие может указывать на ранее неизвестные торговые связи. Также ученые предполагают, что скульптуру в Венецию мог доставить отец и дядя Марко Поло – Никколо и Маффео Поло. Они могли увидеть скульптуру во время своего визита к монгольскому двору в Ханбалыке в 1262 году. Поло могли отправить льва в Европу по Великому шелковому пути.

В исторических документах самое раннее упоминание о Льве святого Марка относится к 1293 году. В документах говорится, что к этому времени скульптура уже была повреждена и нуждалась в реставрации.

