Зроблено в Китаї: символ Венеції колись охороняв гробницю династії Тан (фото)

Лев святого Марка височіє над міською площею у Венеції вже понад 700 років. Ця відома скульптура є символом самої Венеції, а також елементом прапора флоту Італії.

Нове дослідження показало, що ця всесвітньо відома бронзова скульптура була виготовлена не у венеціанській ливарній майстерні або європейській кузні. Як виявилося, скульптура прибула до Венеції з Азії, пише Daily Mail.

Експерти вважають, що статую лева, чия вага становить близько 3 тис. кг, відлили з міді в нижній течії річки Янцзи в Китаї. Навіть зовнішній вигляд скульптури свідчить про те, що її автори надихалися не месопотамськими або перськими грифонами з лев'ячою головою, а вартовими гробниць династії Тан.

Страж гробниць династії Тан Фото: Vidale et al/Antiquity

"Венеція — місто загадок, але принаймні одну з них нарешті розгадано. Лев святого Марка — китайський, і прийшов він Великим шовковим шляхом", — каже доктор Массімо Відале з Падуанського університету.

Попри важливість цієї скульптури для історії Венеції, історичних записів про її походження не існує. Але нові дані вказують на те, що її міг привезти в місто з Ханбалика, або сучасного Пекіна, батько Поло, Нікколо.

"У нас немає даних про те, коли скульптуру привезли до Венеції, де її переробляли, а також коли саме її встановили на колоні, де вона стоїть до сьогоднішнього дня", — каже доктор Відале.

Для того, щоб розібратися в походженні бронзового лева, вчені провели ізотопний аналіз свинцю зі зразків скульптури. Так, експерти змогли визначити походження мідної руди, яку використовували під час виготовлення Лева святого Марка.

Ізотопи свинцю є чудовим методом, щоб визначити початкове походження того чи іншого металу, пов'язуючи їх із покладами руди. Цього разу ізотопи свинцю показали, що мідна руда, яку використовували для відливання статуї, була видобута в басейні річки Янцзи в Китаї.

Візуальний аналіз скульптури показав, що деякі її частини були змінені. Вчені припускають, що спочатку у лева були роги, а це робить його ще більше схожим на міфологічну істоту чженьмушоу з епохи династії Тан.

Дані вказують, що венеціанський лев спочатку був одним із вартових гробниці династії Тан, після цього його привезли в Європу, де модифікували. Після цього скульптура стала більше схожою на крилатого лева.

Голова лева, на якій колись були роги Фото: Vidale et al/Antiquity

Такі зв'язки між Китаєм і Європою були досить рідкісними на той час, тому відкриття може вказувати на раніше невідомі торговельні зв'язки. Також учені припускають, що скульптуру до Венеції міг доставити батько і дядько Марко Поло — Нікколо і Маффео Поло. Вони могли побачити скульптуру під час свого візиту до монгольського двору в Ханбалику 1262 року. Поло могли відправити лева в Європу Великим шовковим шляхом.

В історичних документах найбільш рання згадка про Лева святого Марка відноситься до 1293 року. У документах йдеться про те, що до цього часу скульптура вже була пошкоджена і потребувала реставрації.

В історичних документах найбільш рання згадка про Лева святого Марка відноситься до 1293 року. У документах йдеться про те, що до цього часу скульптура вже була пошкоджена і потребувала реставрації.