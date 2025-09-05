Дальние космические полеты могут остаться мечтой: пребывание в космосе ускоряет старение клеток

Организм человека во время космического полета находится на пределе своих возможностей. На здоровье людей воздействует микрогравитация, высокий уровень радиации, а также длительные периоды изоляции.

Все эти факторы по-разному влияют на здоровье людей, поэтому многие ученые занимаются изучением потенциальных последствий космических полетов. Необходимо точно знать цену дальних космических полетов, прежде чем отправляться в путь, пишет Gizmodo.

Новое исследование обнаружило еще один риск для здоровья людей, которые отправятся в космическое путешествие.

Анализ показал, что полеты в космос могут ускорять молекулярное старение стволовых клеток, в частности гемопоэтических стволовых и прогениторных клеток человека (ГСК). Речь идет о так н6азываемых незрелых клетках в костном мозге, из которых могут формироваться все типы клеток крови, среди которых эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Данные клетки играют важнейшую роль не только в вопросах здоровья крови, но и функционирования иммунной системы. Исследование показало, что эти клетки не только теряют способность регенерировать, но также они больше не могут создавать новые здоровые клетки.

«Понимание таких угроз поможет защитить астронавтов во время дальних космических полетов, а также поможет лучше понять процесс старения человека и такие заболевания, как рак, здесь, на Земле», - говорит директор Института стволовых клеток Сэнфорда и профессор медицины в Медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Диего Катриона Джеймисон.

NASA совместно с компанией Space Tango создали платформу, которую назвали «нанобиореактором». Этот инструмент может культивировать стволовые клетки в космосе и отслеживать их состояние с помощью визуализации, которая базируется на ИИ. Передовой аппарат был отправлен на МКС в рамках очередной мисси SpaceX.

По прошествию 32, максимум 45 дней полета в космосе, в стволовых клетках появились явные признаки старения.

Сперва клетки становились более активными и расходовали больше запасов энергии, чем обычно. Они больше не могли отдыхать и восстанавливаться. С течением времени клетки теряли свою способность к регенерации.

Далее снижалась их способность к производить новые, здоровье клетки, а также появились признаки повреждения ДНК, стали короче теломеры и появилось воспаление в митохондриях.

Стволовым клеткам даже пришлось активировать скрытые участки генома, которые обычно остаются незадействованными. Ученые предполагают, что это была отчаянная попытка сохранить стабильность.

Такие изменения могут нарушать иммунную функцию, из-за чего резко вырастает риск заболеваний.

Кроме этого, авторы исследования выяснили, что лишь часть из этих изменений обратилась вспять, когда клетки поместили в некосмическую среду. Возможно, состаренные стволовые клетки могут восстанавливаться после космических полетов, но они не возвращаются в свое исходное состояние.

Напомним, ученые считают, что способность белок впадать в спячку без воды и еды может таить в себе секрет успеха длительных космических полетов. Это сверхэкстремальная стратегия выживания, реализуемая сложным каскадом физиологических процессов — некоторые из этих стратегий хорошо известны науке, но многие — ученые все еще пытаются понять.