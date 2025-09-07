Могут ли черные дыры быть проходом в другую часть Вселенной: ученые нашли ответ

Физики изучили предположение, что черные дыры могут быть червоточинами, основываясь на теории струн.

Могут ли черные дыры быть проходами в другие места пространства-времени? Могут ли они быть червоточинами, которые соединяют разные части нашей Вселенной? Исследование, опубликованное в журнале Turkish Journal of Physics, дает ответ на этот вопрос, пишет IFLScience.

Черные дыры — это объекты, которые поглощают материю и ничего не может выйти обратно. Черные дыры постоянно разрушают известную нам физику и их изучение продолжается, что лучше понять природу Вселенной. Одна из главных загадок черных дыр называется информационный парадокс. Материя не может покинуть черную дыру, поэтому если говорить очень просто, как только что-то попадает в черную дыру, то информация об этом теряется навсегда.

Информационный парадокс изучал физик Стивен Хокинг и его коллеги. Ученые пришли к выводу, что черные дыры испаряются с помощью излучения Хокинга, а информация каким-то образом сохраняется. Понимание того, как это происходит, может помочь объединить не работающие вместе квантовую механику и общую теорию относительности или главную теорию гравитации.

Одним из способов решения этой задачи является теория струн. Она предполагает, что фундаментальными компонентами Вселенной являются вибрирующие струны. Пока нет никаких доказательств того, что они существуют, но способность теории струн решать некоторые проблемы физики привлекает многих ученых.

Что касается информационного парадокса, то теория струн предлагает его решения, включая предположение о том, что черные дыры являются червоточинами. Это предполагаемый проход между двумя разными точками пространства-времени, но нет никаких доказательств существования червоточин.

Также в теории струн предполагается, что черные дыры могут быть "пушистыми комками", беспорядочными структурами, излучающими энергию и информацию. Исходя из этого предположения черные дыры не являются в основном пустыми объектами, вся масса которых сосредоточена в сингулярности в их центре. Они представляют собой сложные струнные структуры.

По словам авторов исследования, согласно теории струн, вся масса черной дыры не попадает в центр, а частицы растягиваются в струны. Эти струны растягиваются и превращаются в "пушистый комок", заполняющий черную дыру.

Изначально ученые предположили, что черная дыра может быть проходом в другую часть Вселенной, но изучив гипотезы о черной дыре на основании теории струн, они пришли к выводу, что это не так.

По словам физиков, любая версия черной дыры как червоточины имеет противоречивые физические основы. Парадигма червоточины утверждает, что в некотором смысле черную дыру все еще можно считать фактически пустой, со всей массой в центре. Но доказанные учеными теоремы показывают, что такая картина черной дыры невозможна.

