Найдено облако пыли, которое не сдается: оно покинуло родную галактику и не останавливается

Команда астрономов с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба нашла облако пыли, которое путешествует слишком далеко от своей родной галактики. Этим мельчайшим частицам пыли удалось пережить опасный путь в суровых космических условиях, которые должны были уничтожить облако.

Related video

Новые данные проливают свет на то, как на самом деле «дышат» галактики, растут, а также перерабатывают сырье, чтобы дать жизнь новым звездам, пишет Space.com.

«До недавнего времени мы не могли напрямую наблюдать за пылью в таких больших масштабах, но телескоп Уэбба сыграл ключевую роль», - говорит ведущий автор исследования из астрономии Мэрилендского университета в Колледж-Парке Сильвен Вейлье.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые выяснили, что облако пыли родилось в далекой галактике Макани. По словам астрономов, это компактная, но достаточно массивная галактика, которая относительно недавно пережила интенсивные всплески звездообразования. Первый период звездообразования произошел 7 млн лет назад, а второй – 0,4 млрд лет назад. Такие звездные фейерверки запустили очень мощные галактические ветры, присутствие которые впервые обнаружили в 2019 году. Этот ветер простирается на 326 200 световых лет, выбрасывая газ и пыль в гало галактики, которое состоит из горячего газа. Это место астрономы называют окологалактической средой.

Наблюдения с помощью телескопа Джеймса Уэбба обнаружили слабое свечение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Речь идет о сложных молекулах, которые приклеиваются к пылинкам и служат своего рода маячками для астрономов. С помощью них ученые смогли отследить движение пыли в суровых условиях галактики.

Данные показывают, что большая часть пыли удивительным образом пережила далекое путешествие и достигла окологалактической среды. Дело в том, что молекулы ПАУ сжимаются и становятся ионизированными по мере того, как они удаляются от ядра галактики. Этот процесс должен был разрушить облако.

Также на своем пути из галактики пыль сталкивается с газами, чья температура превышает 10 тыс. градусов по Цельсию. В таких условиях пыль в облаке должна была просто испариться.

«Ее уже не должно существовать. Если пыль соприкасается с газом при температуре 10 тыс. градусов, она просто испаряется», - говорит ведущий автор исследования.

Несмотря на это, большая часть пыли не только смогла пережить столкновение с газом, но и продолжить свой путь. Ученые считают, что пыль может быть окружена более холодными газовыми карманами. Наблюдение за подобными облаками пыли, которые летят к галактикам и от них, открывает новое окно в жизненный цикл галактик.

Исследователи выдвинули теорию о механизме «смешивания облаков и ветра», при котором пылинки защищаются более холодными газовыми карманами, а окружающий горячий газ медленно рассеивается. Этот механизм может объяснить, как такие облака пыли могут путешествовать на такие дальние расстояния.

«Начиная с самого Большого взрыва и до наших дней галактики остаются своего рода живыми существами. Они продолжают эволюционировать, и этот цикл круговорота газа, а также пыли важен для понимания того, что произойдет в будущем», - подытожили ученые.

Напомним, астрономы впервые создали 3D-карту межзвездной пыли в Млечном Пути. Новая карта поможет лучше понять эволюцию нашей галактики и поможет в исследованиях происхождения жизни.