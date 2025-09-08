Затерянная Атлантида наконец-то найдена: представлены веские доказательства (фото)

Археолог заявил, что его команде удалось обнаружить затерянный город Атлантиды. Ученые обнаружили массивные линейные сооружения и огромные концентрические кольцевые стены, усеивающие морское дно – это считается веским доказательством.

В трудах Платона описывается цивилизация, которая построила величественные храмы и мощные портовые стены, прежде чем была поглощена морем более 11 000 лет назад. Десятилетиями ученые из разных уголков мира пытались отыскать этот затерянный город и теперь похоже археологам это удалось, пишет Daily Mail.

Затерянная Атлантида наконец найдена

Независимый исследователь Бен ван Керквик недавно рассказал о новом открытии у берегов Испании – команда утверждает, что это место, вероятно, может быть тем самым мифическим городом. По словам исследователя, у берегов Испании была обнаружена если не вся Атлантида, то по крайней мере ее часть.

Кервик также сообщил о Майкле Доннеллане, который сделал открытие и готовит к выходу документальный фильм "Атлантика", где показаны массивные линейные сооружения и огромные концентрические кольцевые стены, усеивающие морское дно.

Доннеллан – независимый археолог и считает, что описания в трудах Платона идеально соответствуют находкам ученых, в том числе: руин, доисторических поселений и древних шахт в районе Гадес, являются самым веским доказательством существования атлантической цивилизации.

По словам исследователей у берегов Испании были обнаружены подводные сооружения и покрытые осадочными породами участки, свидетельствующие о внезапном разрушении. Все это совпадает с описаниями Платона о климате, общественных структурах и древних морфологиях – простыми словами, является веским доказательством.

На глубине около 20 метров под поверхностью были обнаружены массивные сооружения Фото: Michael Donnellan

Доказательства существования Антарктиды

Доннеллан обнаружил затопленные руины вдоль побережья вокруг Кадиса, города в Андалусии. В общей сложности ученым потребовалось 8 лет, чтобы исследовать побережье Кадиса, используя передовую гидролокационную систему для высокоточного картирования морского дна. В результате им удалось создать подробные трехмерные изображения подводного мира.

В ходе исследования ученые использовали методы спутниковых исследований и аэрофотосъемку Мерлина Берроуза, чтобы обнаружить скрытые сооружения. В результате им удалось обнаружить нечто на 100% рукотворное: длинные линейные структуры, высеченные на океанском дне, которые представляли собой ряд огромных концентрических стен – каждая высотой более 6 метров.

Исследователи обнаружили, что наиболее серьезные повреждения получила внешняя стена, словно на нее обрушилось мощное цунами или нечто подобное. В то же время еще две стены были полностью смещены, а сканирование показало, что они раскололись на две части. Предполагается, что эти события произошли около 12 000 лет назад и уничтожили развитую цивилизацию.

Между стенами располагались замысловатые каналы, а в центре находились прямоугольные руины, которые, по словам Доннеллана, перекликаются с описанием храма Посейдона у Платона, образуя то, что он считает столицей Атлантиды.

Отметим, что спорная гипотеза удара позднего дриаса (YDIH) предполагает, что Земля прошла через обломки распадающейся кометы. В результате ударов и ударных волн произошло дестабилизация массивных ледяных щитов, что вызвало масштабное наводнение, которое нарушило важные океанические течения и спровоцировало быстрое похолодание климата. Однако эта теория не получила широкого признания среди ученых-традиционалистов.

