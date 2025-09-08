Загублена Атлантида нарешті знайдена: представлено вагомі докази (фото)

Археолог заявив, що його команді вдалося виявити загублене місто Атлантиди. Науковці виявили масивні лінійні споруди та величезні концентричні кільцеві стіни, що усіяли морське дно — це вважається вагомим доказом.

У працях Платона описується цивілізація, яка побудувала величні храми й потужні портові стіни, перш ніж була поглинута морем понад 11 000 років тому. Десятиліттями вчені з різних куточків світу намагалися відшукати це загублене місто і тепер схоже археологам це вдалося, пише Daily Mail.

Загублена Атлантида нарешті знайдена

Незалежний дослідник Бен ван Керквік нещодавно розповів про нове відкриття біля берегів Іспанії — команда стверджує, що це місце, ймовірно, може бути тим самим міфічним містом. За словами дослідника, біля берегів Іспанії було виявлено якщо не всю Атлантиду, то принаймні її частину.

Кервік також повідомив про Майкла Доннеллана, який зробив відкриття і готує до виходу документальний фільм "Атлантика", де показано масивні лінійні споруди та величезні концентричні кільцеві стіни, які усіяли морське дно.

Доннеллан — незалежний археолог і вважає, що описи в працях Платона ідеально відповідають знахідкам вчених, зокрема: руїн, доісторичних поселень і стародавніх шахт у районі Гадес, що є найвагомішим доказом існування атлантичної цивілізації.

За словами дослідників біля берегів Іспанії було виявлено підводні споруди та вкриті осадовими породами ділянки, що свідчать про раптове руйнування. Усе це збігається з описами Платона про клімат, суспільні структури та стародавні морфології — простими словами, є вагомим доказом.

На глибині близько 20 метрів під поверхнею було виявлено масивні споруди Фото: Michael Donnellan

Докази існування Антарктиди

Доннеллан виявив затоплені руїни вздовж узбережжя навколо Кадіса, міста в Андалусії. Загалом вченим знадобилося 8 років, щоб дослідити узбережжя Кадіса, використовуючи передову гідролокаційну систему для високоточного картування морського дна. У результаті їм вдалося створити докладні тривимірні зображення підводного світу.

Під час дослідження вчені використовували методи супутникових досліджень і аерофотозйомку Мерліна Берроуза, щоб виявити приховані споруди. У результаті їм вдалося виявити щось на 100% рукотворне: довгі лінійні структури, висічені на океанському дні, які являли собою низку величезних концентричних стін — кожна заввишки понад 6 метрів.

Дослідники виявили, що найсерйозніших ушкоджень зазнала зовнішня стіна, немов на неї обрушилося потужне цунамі або щось подібне. Водночас ще дві стіни були повністю зміщені, а сканування показало, що вони розкололися на дві частини. Передбачається, що ці події відбулися близько 12 000 років тому і знищили розвинену цивілізацію.

Між стінами розташовувалися хитромудрі канали, а в центрі знаходилися прямокутні руїни, які, за словами Доннеллана, перегукуються з описом храму Посейдона у Платона, утворюючи те, що він вважає столицею Атлантиди.

Зазначимо, що спірна гіпотеза удару пізнього дріасу (YDIH) припускає, що Земля пройшла через уламки комети, що розпадається. Унаслідок ударів та ударних хвиль відбулася дестабілізація масивних крижаних щитів, що спричинило масштабну повінь, яка порушила важливі океанічні течії та спровокувала швидке похолодання клімату. Однак ця теорія не отримала широкого визнання серед учених-традиціоналістів.

