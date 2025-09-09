Изменение климата скажется на нашей талии: что выяснили ученые

Во время летней жары сложно отказаться от охлаждающего, вкусного мороженого или холодного напитка. Но ученые говорят, что такие летние привычки могут вскоре стать серьезной проблемой.

Новое исследование показало, что глобальное потепление может привести к массовому ожирению. Ученые пришли к такому выводу после того, как выяснили, что в жаркие дни люди чаще тянутся к продуктам с высоким содержанием сахара, таким как газированные напитки, соки и замороженные десерты, пишет Daily Mail.

Все дело в том, что высокие температуры усиливают потоотделение у людей, вместе с этим растет потребность в воде для поддержания баланса в организме. Но исследование показало, что люди чаще всего выбирают не чистую воду, а сладкие газировки.

Анализ показал, что люди в пределах от 12°C до 30°C ежедневно потребляют на 0,7 грамма сахара больше на каждый градус повышения температуры. Таким образом, при температуре 25°C люди могут потреблять на две чайные ложки больше сахара, чем при температуре 12°C.

Ранее исследования уже показывали, что изменение климата повлияет на здоровье людей в целом. Но пока существует мало информации о том, как такие изменения могут повлиять на наш рацион.

Ведущий автор нового исследования из Кардиффского университета Пан Хе говорит, что жара стимулирует потребление сахара по двум причинам.

«Во-первых, высокая температура ускоряет метаболизм, что увеличивает жажду. Если человек привык к сладким напиткам, то это может стать проблемой. Во-вторых, замороженные продукты могут нас физически охладить, но многие из них содержат дополнительный сахар, например, йогурты или мороженое», - говорит автор исследования.

В рамках исследования команда собрала данные о покупках домохозяйств США с 2004 по 2019 годы. Далее исследователи сравнили количество сахара в покупках американцев с погодными условиями в регионах, среди которых была температура, скорость ветра и влажность. Таким образом ученые обнаружили тесную связь между суточной температурой и количеством потребляемого сахара.

Автор работы подчеркивает, что такой рост был наиболее резким при достаточно умеренных температурах воздуха.

«Для этого даже не нужна супержаркая погода. Потребление сахара резко увеличивается при температуре от 12°C до 30°C, при этом «заметный рост потребления» наблюдается при 20°C», - говорит Хе.

Авторы исследования говорят, что если г7лобальные температуры продолжа расти, то среднестатистический американец будет потреблять на 2,99 грамма сахара ежедневно больше. Это произойдет при сценарии, в котором глобальная температура вырастет на5°C выше доиндустриального среднего значения.

Риски ожирения и других заболеваний, связанных с питанием, вероятно, возрастут по мере того, как изменение климата продолжит нагревать планету. Такие последствия будут наиболее выражены среди бедных и менее образованных слоев населения, которые и так в среднем потребляют больше сахара.

