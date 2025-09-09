Зміна клімату позначиться на нашій талії: що з'ясували вчені

Під час літньої спеки складно відмовитися від охолоджувального, смачного морозива або холодного напою. Але вчені кажуть, що такі літні звички можуть незабаром стати серйозною проблемою.

Нове дослідження показало, що глобальне потепління може призвести до масового ожиріння. Учені дійшли такого висновку після того, як з'ясували, що в спекотні дні люди частіше тягнуться до продуктів із високим вмістом цукру, таких як газовані напої, соки та заморожені десерти, пише Daily Mail.

Річ у тім, що високі температури посилюють потовиділення в людей, разом із цим зростає потреба у воді для підтримання балансу в організмі. Але дослідження показало, що люди найчастіше обирають не чисту воду, а солодкі газовані напої.

Аналіз показав, що люди в межах від 12°C до 30°C щодня споживають на 0,7 грама цукру більше на кожен градус підвищення температури. Таким чином, за температури 25°C люди можуть споживати на дві чайні ложки більше цукру, ніж за температури 12°C.

Раніше дослідження вже показували, що зміна клімату вплине на здоров'я людей загалом. Але поки що існує мало інформації про те, як такі зміни можуть вплинути на наш раціон.

Провідний автор нового дослідження з Кардіффського університету Пан Хе каже, що спека стимулює споживання цукру з двох причин.

"По-перше, висока температура прискорює метаболізм, що збільшує спрагу. Якщо людина звикла до солодких напоїв, то це може стати проблемою. По-друге, заморожені продукти можуть нас фізично охолодити, але багато хто з них містить додатковий цукор, наприклад, йогурти або морозиво", — каже автор дослідження.

У рамках дослідження команда зібрала дані про покупки домогосподарств США з 2004 по 2019 роки. Далі дослідники порівняли кількість цукру в покупках американців із погодними умовами в регіонах, серед яких була температура, швидкість вітру та вологість. Таким чином вчені виявили тісний зв'язок між добовою температурою і кількістю споживаного цукру.

Автор роботи підкреслює, що таке зростання було найбільш різким за досить помірних температур повітря.

"Для цього навіть не потрібна суперспекотна погода. Споживання цукру різко збільшується за температури від 12°C до 30°C, при цьому "помітне зростання споживання" спостерігається за 20°C", — каже Хе.

Автори дослідження кажуть, що якщо глобальні температури продовжать зростати, то середньостатистичний американець споживатиме на 2,99 грама цукру щодня більше. Це станеться за сценарію, в якому глобальна температура зросте на5°C вище доіндустріального середнього значення.

Ризики ожиріння та інших захворювань, пов'язаних із харчуванням, імовірно, зростуть у міру того, як зміна клімату продовжить нагрівати планету. Такі наслідки будуть найбільш виражені серед бідних і менш освічених верств населення, які і так в середньому споживають більше цукру.

