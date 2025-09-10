Большинство вулканов на Земле находятся под водой: почему они скрыты под толщей воды

Вулканы хорошо известны своей огненной и горячей природой, и все же, большинство из них находятся на дне холодных глубин океана – местах, где существование, кажется бросает вызов здравому смыслу. Почему же они там появляются? Ученые дали ответ.

На Земле находится огромное количество вулканов, причем большинство из них, как считается, скрыты под толщей воды. Более того, согласно одной из теорий, именно им мы обязаны зарождением жизни на планете. Но почему они появляются под водой? Как им удается выжить? И что происходит, когда они извергаются? Исследователи ответили на эти вопросы, пишет IFLScience.

Почему большинство вулканов скрыты под толщей воды?

На поверхности планеты находится чуть более тысячи вулканов, однако в четыре раза больше этих "горячих точек" Земли на самом деле скрыты под водой. Но почему?

Казалось бы, это не так уж удивительно, учитывая, что более 70% поверхности планеты покрыто водой, а потому, статистически логично, что примерно такая же высокая доля вулканов будет расположена в этих районах. По словам ученых, это мог бы быть хороший аргумент, но он неверен.

На самом деле, ситуация такова, что вулканы распределены по планете неравномерно. Они, как правило, появляются в весьма непредсказуемых местах: вдоль линий тектонических разломов. Три из четырех вулканов находятся, например, вдоль Тихоокеанского огненного кольца, причем 10% вулканической активности в мире приходится только на Японию.

Таким образом, основной вопрос не столько в том, почему большинство вулканов находятся под толщей воды, сколько в том, почему так много краев тектонических плит скрыты под водой. По словам исследователей, на то есть несколько причин.

Во-первых, субдукция – процесс, при котором одна тектоническая плита скользит под другую при столкновении, и движение, ответственное за большую часть вулканической активности в Тихоокеанском огненном кольце, — требует присутствия воды, чтобы размягчить мантию в достаточной степени для принятия нового вещества. Это не объясняет все тектонические разломы, но фактически исключает возможность того, что многие из них возникают в центре континента.

Во-вторых, существует цикл Уилсона – неидеальное, но наглядное объяснение того, как образуются и распадаются суперконтиненты. Цикл Уилсона предполагает, что при раздвижении двух плит они обязательно создают большой бассейн, который становится морем, даже если изначально они соединялись в центре большого участка суши.

Что происходит во время извержения подводного вулкана?

По словам исследователей, вулкан на дне океана может выглядеть совершенно иначе, чем на суше. Стереотипно вулканы на суше похожи на большую, огненную и взрывоопасную гору. Впрочем, есть и много плоских вулканов, которые считаются странными.

Исследователи из Центра океанологии Смитсоновского института отмечают, что на самом деле нам не слишком многое известно о том, как работают подводные вулканы. Ученые не могут понять подводные вулканы, поскольку извержения скрыты от глаз тысячами футов воды

Впрочем, некоторые подсказки все же имеются. Например, когда вулкан Вест-Мата, основание которого находится на глубине около 3 километров под водой Тихого океана, извергается, ученые наблюдают яркую вспышку раскаленной магмы – она выбрасывается в воду, а затем вновь опускается на дно. Взрыв выбрасывает пепел и камни в воду, а внизу светится расплавленная лава.

Но многие подводные вулканы не стол впечатляющи. Дело в том, что под толей воды магма все еще сталкивается с сокрушительным давлением, как только достигает морского дна. Простыми словами, лава застывает, принимая совершенно иные формы, чем на суше. С таким количеством воды, которая ее выталкивает и охлаждает, она просто не может взорваться повсюду, как это происходит в воздухе, и вместо этого мгновенно охлаждается, образуя вулканическое стекло или выпуклую подушечную лаву.

Подводный источник жизни

Подобно наземным вулканам, подводные могут быть весьма разрушительными в момент извержения и щедрыми, когда пыль и магма оседают.

По словам профессора Школы океанографии Вашингтонского университета Деборы Келли, большая часть морского дна относительно ровная, однако жерла показывают, что подводные вулканы, на самом деле, являются оазисами жизни.

Это обусловлено тем, что трещина на морском дне, образованные в результате вулканической активности, создают гидротермальные источники. Они высвобождают теплую, богатую минералами и химическими веществами воду, которая питает множество бактерий, а те, в свою очередь, привлекают виды, растущие по цепочке питания.

Подводные вулканы настолько эффективно стимулируют биоразнообразие, что некоторые эксперты считают, что мы, возможно, должны быть благодарны им за всю жизнь на Земле.

