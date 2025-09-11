В 10 раз больше, чем у родственников: названо животное с самым большим количеством хромосом в мире

Исследователи отмечают, что животным с самым большим количеством хромосом является голубянка Атлас, у которой насчитали рекордные 229 пар. Это весьма необычное открытие, поскольку у многих ее ближайших родственников их всего 23 или 24 пары.

Голубянка Атлас (Polyommatus atlantica) – неуловимая бабочка, обитающая в североафриканских горных хребтах Марокко и северо-восточного Алжира. Ранее ученые подозревали, что эта неуловимая бабочка может удерживать рекорд по количеству хромосомных пар в животном мире. Однако ученые из Института Уэллкома Сэнгера и Института эволюционной биологии в Барселоне впервые секвенировали ее геном, подтвердив это утверждение, пишет IFLScience.

Количество хромосом у разных видов

Хромосомы – нитевидные структуры, обнаруженные в ядре клетки и служащие своего рода упаковкой ДК. Эти белки, как известно, обеспечивают упаковку невероятно длинных молекул ДНК в клетку, перенося генетические инструкции для жизни из поколения в поколение.

Разные виды имеют разное количество хромосом, например:

у людей – 23 пары;

у шимпанзе – 24 пары;

у собак – 39 пар;

у плодовых мушек – 4 пары;

у тасманских дьяволов – 7 пар.

При этом одно из самых больших количеств хромосом наблюдается у растения, известного как гадючий язык (Ophioglossum reticulatum) – 720 пар хромосом. В то же время, среди животных первенство принадлежит голубянке Атлас, у которой рекордные 229 пар.

По словам исследователей, количество хромосом необязательно связано с размером вида, интеллектом или сложностью его строения. В ходе эволюции хромосомы могут разделяться и сливаться, при этом множество из этих процессов на самом деле не влияют на выживание – они просто случайно сохраняются в популяции.

Самая быстрая эволюция в истории

В случае с голубой бабочкой Атлас исследователи обнаружили, что необычно большое количество хромосом может отражать быструю эволюционную историю. Исследователи обнаружили, что хромосомы разделялись в местах, где ДНК менее плотно скручена.

Результаты указывают на то, что бабочка сохранила примерно тот же объем генетической информации, но она была упакована в гораздо большее количество более мелких фрагментов. За исключением половых хромосом, все остальные были разделены, увеличив их количество с 24 до 229 пар всего за 3 миллиона лет – с точки зрения эволюции это невероятно быстро.

Подобные экстремальные хромосомные изменения часто считаются вредными, но, вероятно, не для бабочки Атлас. Разделение ее хромосом на более мелкие фрагменты, возможно, способствовало большему генетическому разнообразию, позволяя больше перетасовывать части генома.

Исследователи не уверены, однако предполагают, что это могло помочь бабочкам быстрее адаптироваться к изменениям. В то же время виды с необычно большим количеством хромосом могут столкнуться с проблемами, связанными с дополнительной генетической сложностью, что потенциально делает их более уязвимыми к вымиранию в долгосрочной перспективе.

Данные также указывают на то, что сегодня бабочка Атлас сталкивается с угрозами в виде антропогенного изменения климата и утраты среды обитания, включая уничтожение кедровых лесов и чрезмерный выпас скота. По словам биолога-эволюциониста из Института Уэллкома Сэнгера, доктора Шарлотты Райт, способность выживания бабочки зависит от ее необычного хромосомного строения.

