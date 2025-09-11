У 10 разів більше, ніж у родичів: названо тварину з найбільшою кількістю хромосом у світі

Дослідники зазначають, що твариною з найбільшою кількістю хромосом є голуб'янка Атлас, у якої нарахували рекордні 229 пар. Це вельми незвичайне відкриття, оскільки в багатьох її найближчих родичів їх лише 23 або 24 пари.

Голуб'янка Атлас (Polyommatus atlantica) — невловний метелик, що мешкає в північноафриканських гірських хребтах Марокко і північно-східного Алжиру. Раніше вчені підозрювали, що цей невловний метелик може утримувати рекорд за кількістю хромосомних пар у тваринному світі. Однак учені з Інституту Веллкома Сенгера та Інституту еволюційної біології в Барселоні вперше секвенували його геном, підтвердивши це твердження, пише IFLScience.

Кількість хромосом у різних видів

Хромосоми — ниткоподібні структури, виявлені в ядрі клітини, які слугують свого роду упаковкою ДК. Ці білки, як відомо, забезпечують упаковку неймовірно довгих молекул ДНК у клітину, переносячи генетичні інструкції для життя з покоління в покоління.

Різні види мають різну кількість хромосом, наприклад:

у людей — 23 пари;

у шимпанзе — 24 пари;

у собак — 39 пар;

у плодових мушок — 4 пари;

у тасманійських дияволів — 7 пар.

При цьому одна з найбільших кількостей хромосом спостерігається у рослини, відомої як гадючий язик (Ophioglossum reticulatum) — 720 пар хромосом. Водночас серед тварин першість належить голуб'янці Атлас, у якої рекордні 229 пар.

За словами дослідників, кількість хромосом необов'язково пов'язана з розміром виду, інтелектом або складністю його будови. Під час еволюції хромосоми можуть розділятися і зливатися, при цьому безліч із цих процесів насправді не впливають на виживання — вони просто випадково зберігаються в популяції.

Найшвидша еволюція в історії

У випадку з блакитним метеликом Атлас дослідники виявили, що незвично велика кількість хромосом може відображати швидку еволюційну історію. Дослідники виявили, що хромосоми розділялися в місцях, де ДНК менш щільно скручена.

Результати вказують на те, що метелик зберіг приблизно той самий обсяг генетичної інформації, але вона була упакована в набагато більшу кількість дрібніших фрагментів. За винятком статевих хромосом, всі інші були розділені, збільшивши їхню кількість з 24 до 229 пар всього за 3 мільйони років — з погляду еволюції це неймовірно швидко.

Подібні екстремальні хромосомні зміни часто вважаються шкідливими, але, ймовірно, не для метелика Атлас. Поділ його хромосом на дрібніші фрагменти, можливо, сприяв більшій генетичній різноманітності, дозволяючи більше перетасовувати частини геному.

Дослідники не впевнені, проте припускають, що це могло допомогти метеликам швидше адаптуватися до змін. Водночас види з незвично великою кількістю хромосом можуть зіткнутися з проблемами, пов'язаними з додатковою генетичною складністю, що потенційно робить їх більш уразливими до вимирання в довгостроковій перспективі.

Дані також вказують на те, що сьогодні метелик Атлас стикається із загрозами у вигляді антропогенної зміни клімату і втрати середовища проживання, включно зі знищенням кедрових лісів і надмірним випасом худоби. За словами біолога-еволюціоніста з Інституту Веллкома Сенгера, доктора Шарлотти Райт, здатність виживання метелика залежить від його незвичайної хромосомної будови.

