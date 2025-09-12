Каждый год в одном и том же месте на Марсе появляется облако: его длина составляет 1800 км

На Марсе из года в года появляется тонкое облако, которое на протяжении долгого времени сбивало с толку ученых. Некоторые считали, что это результат насыщения марсианской атмосферы влагой, о существовании которой долго велись споры.

Каждую марсианскую зиму рядом с потухшим щитовым вулканом Арсия, который находится на юге планеты, образуется облако длиной 1800 км. Оно ежедневно появляется и исчезает на протяжении почти трех месяцев, прежде чем исчезнуть до следующего года, пишет New Scientist.

Давно известно, что атмосфера Марса отличается от земной, к примеру, в ней содержится намного больше мелких частиц пыли. Эти пылинки могут способствовать конденсации водяного в воздухе в облачные частицы. В результате на Марсе могут формироваться разные облачные структуры, которые никогда не наблюдались на Земле.

Но моделирование, которое учитывает количество пыли в марсианской атмосфере, все еще не может воспроизвести особенности облака над Арсия.

Команде Хорхе Эрнандес-Берналь из Университета Сорбонны во Франции и его команде наконец-то удалось воспроизвести в моделировании загадочное облако. Это удалось сделать при условии высокого содержания водяного пара в воздухе, что ранее считалось невозможным, так как марсианская атмосфера перенасыщена пылью.

Высокий уровень водяного пара позволяет облаку формироваться иным способом, без участия пыли. Этот способ называется гомогенной нуклеацией.

Когда ученые провели моделирование атмосферы вокруг вулкана Арсия с большим содержанием воды в воздухе, полученное облако выглядело очень похожим на настоящее облако с длинным хвостом. Он тянулся от самого вулкана и расширялся по мере удаления.

«Гомогенная нуклеация требует, в случае Марса, гораздо более высокой степени насыщения водой. Именно поэтому мы, в принципе, считали, что это невозможно на Марсе или крайне маловероятно. Но за последнее десятилетие мы узнали, что на Марсе на самом деле наблюдается перенасыщение», — заявил Эрнандес-Берналь на Европейском научном конгрессе (EPSC) в Хельсинки.

Напомним, у облаков на Марсе обнаружились новые особенности. Группа ученых, сотрудничающих с NASA, составили карту облаков на Марсе и выяснили, когда и где они образуются.