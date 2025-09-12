Щороку в одному й тому ж місці на Марсі з'являється хмара: її довжина становить 1800 км

На Марсі з року в рік з'являється тонка хмара, яка протягом довгого часу збивала з пантелику вчених. Деякі вважали, що це результат насичення марсіанської атмосфери вологою, про існування якої довго велися суперечки.

Related video

Кожної марсіанської зими поруч із згаслим щитовим вулканом Арсія, що розташований на півдні планети, утворюється хмара завдовжки 1800 км. Вона щодня з'являється і зникає протягом майже трьох місяців, перш ніж зникнути до наступного року, пише New Scientist.

Давно відомо, що атмосфера Марса відрізняється від земної, наприклад, у ній міститься набагато більше дрібних частинок пилу. Ці порошинки можуть сприяти конденсації водяного в повітрі в хмарні частинки. У результаті на Марсі можуть формуватися різні хмарні структури, які ніколи не спостерігалися на Землі.

Але моделювання, яке враховує кількість пилу в марсіанській атмосфері, все ще не може відтворити особливості хмари над Арсією.

Команді Хорхе Ернандес-Берналь з Університету Сорбонни у Франції та його команді нарешті вдалося відтворити в моделюванні загадкову хмару. Це вдалося зробити за умови високого вмісту водяної пари в повітрі, що раніше вважалося неможливим, оскільки марсіанська атмосфера перенасичена пилом.

Високий рівень водяної пари дозволяє хмарі формуватися іншим способом, без участі пилу. Цей спосіб називається гомогенною нуклеацією.

Коли вчені провели моделювання атмосфери навколо вулкана Арсія з великим вмістом води в повітрі, отримана хмара виглядала дуже схожою на справжню хмару з довгим хвостом. Він тягнувся від самого вулкана і розширювався в міру віддалення.

"Гомогенна нуклеація вимагає, у випадку Марса, набагато вищого ступеня насичення водою. Саме тому ми, в принципі, вважали, що це неможливо на Марсі або вкрай малоймовірно. Але за останнє десятиліття ми дізналися, що на Марсі насправді спостерігається перенасичення", — заявив Ернандес-Берналь на Європейському науковому конгресі (EPSC) у Гельсінкі.

Нагадаємо, у хмар на Марсі виявили нові особливості. Група вчених, які співпрацюють з NASA, склали карту хмар на Марсі та з'ясували, коли і де вони утворюються.