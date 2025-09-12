Жизнь на Земле – инопланетный проект: биолог предложил новую смелую теорию

Десятилетиями ученые пытаются разгадать секрет того, как жизнь возникла на планете. Ведущая теория предполагает, что жизнь на планете возникла из неживой органики, однако если это не так, биолог предлагает новую теорию – жизнь на Земле существует благодаря инопланетянам.

Аиогенез – возникновение жизни из неживой органики – является ведущей теорией зарождения жизни на Земле, но она подвергается сомнению. Биолог Роберт Эндерс создал математические модели абиотического возникновения жизни, чтобы проверить эту теорию, но результаты этих моделей либо казались крайне маловероятными, либо не соответствовали палеонтологической летописи, пишет Popular Mechanics.

Результаты моделирования заставили Эндерса глубже задуматься о происхождении жизни на Земле – ученый все еще открыт для теории абиогенеза, но он также озвучил новую смелую теорию – жизнь могла быть занесена на Землю инопланетянами.

Земля в начале времен

История нашей планеты насчитывает около 4,5 миллиарда лет и в начале своего пути Земля представляла собой молодую, раскаленную планету, кипевшую магмой и подвергающуюся бомбардировкам астероидами и метеоритами. Со временем расплавленная порода затвердела, образовав земную кору, и была поглощена огромным океаном, в котором гидротермальные источники выбрасывали воду, нагретую раскаленной магмой мантии. Именно из этого первобытного огненного моря и зародились первые формы жизни.

Еще в 2013 году ученые изучили выжженные солнцем базальты австралийского кратона Пилбара и обнаружили бактерии микробной жизни, возраст которых был почти равен возрасту самой планеты. Это были строматолиты – осадочные образования микроорганизмов, процветавших в древних поймах, которые давно высохли.

Возраст окаменелостей составлял почти 3,5 миллиарда лет, а потому они считались древнейшим свидетельством существования жизни, пока четыре года спустя, в Канаде не были обнаружены еще более древние микроископаемые возрастом 3,77 миллиарда лет. Эти находки, казалось, подтверждали гипотезу о том, что именно из такой среды появилась первая жизнь на планете.

Впрочем, эти реликты не могут ответить на вопрос о том, как появился их общий предок. Этого не смог сделать и углерод, заключенный в цирконах возрастом 4,1 миллиарда лет, который может быть признаком еще более раннего зарождения жизни. Могли ли элементы, объединяясь в добиологические молекулы, и эти молекулы, создавая нечто более сложное, привести к появлению чего-то, что можно было бы назвать живым? Большинство ученых, исследующих зарождение жизни, предлагают ту или иную версию этой идеи.

Зарождение жизни на Земле

Теперь биолог Роберт Эндрес из Имперского колледжа в Лондоне утверждает, что не может исключать возможности абиогинеза и возможности того, что жизнь могла быть занесена на планету разумными инопланетянами, которые терраформировали ее.

Хотя идея терраформирования Земли высокоразвитыми инопланетянами может противоречить принципу Оккама с точки зрения официальной науки. В ходе своего исследования Эндрес рассмотрел несколько теоретических версий происхождения жизни, возникшей в результате абиогенеза. Результаты указывают на то, что это почти невозможно.

В ходе исследования Эндерс использовал математические модели, чтобы рассчитать, сколько времени потребуется для возникновения жизни при различных обстоятельствах. Результаты указывают на то, поскольку многие элементы и молекулы, считающиеся компонентами жизни, распадаются так быстро сами по себе, им пришлось бы образовать молекулы, которые бы слились с микробной жизнью еще быстрее, чем ожидалось.

В другом сценарии ученый проверил, что могло бы произойти, если бы произошел повторный переход включающий катализаторы, запускающие серию химических реакций, положивших начало жизни. Сомнения, вызванные этими моделями, заставили Эндреса усомниться в том, что абиогенез вообще имел место.

Эндерс не спешит с выводами о том, принесли ли инопланетяне жизнь на Землю. Однако предполагает, что такой сценарий зарождения жизни на планете вполне реален.

