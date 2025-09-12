Життя на Землі — інопланетний проєкт: біолог запропонував нову сміливу теорію

Десятиліттями вчені намагаються розгадати секрет того, як життя виникло на планеті. Провідна теорія передбачає, що життя на планеті виникло з неживої органіки, однак якщо це не так, біолог пропонує нову теорію — життя на Землі існує завдяки інопланетянам.

Аіогенез — виникнення життя з неживої органіки — є провідною теорією зародження життя на Землі, але вона піддається сумніву. Біолог Роберт Ендерс створив математичні моделі абіотичного виникнення життя, щоб перевірити цю теорію, але результати цих моделей або здавалися вкрай малоймовірними, або не відповідали палеонтологічному літопису, пише Popular Mechanics.

Результати моделювання змусили Ендерса глибше замислитися про походження життя на Землі — вчений все ще відкритий для теорії абіогенезу, але він також озвучив нову сміливу теорію — життя могло бути занесене на Землю інопланетянами.

Земля на початку часів

Історія нашої планети налічує близько 4,5 мільярда років, і на початку свого шляху Земля була молодою, розпеченою планетою, яка кипіла магмою і піддавалася бомбардуванням астероїдами та метеоритами. Згодом розплавлена порода затверділа, утворивши земну кору, і була поглинена величезним океаном, у якому гідротермальні джерела викидали воду, нагріту розпеченою магмою мантії. Саме з цього первісного вогняного моря і зародилися перші форми життя.

Ще 2013 року вчені вивчили випалені сонцем базальти австралійського кратона Пілбара і виявили бактерії мікробного життя, вік яких майже дорівнював віку самої планети. Це були строматоліти — осадові утворення мікроорганізмів, що процвітали в стародавніх заплавах, які давно висохли.

Вік скам'янілостей становив майже 3,5 мільярда років, а тому їх вважали найдавнішим свідченням існування життя, доки чотири роки потому, в Канаді не було виявлено ще більш давні мікрокопалини віком 3,77 мільярда років. Ці знахідки, здавалося, підтверджували гіпотезу про те, що саме з такого середовища з'явилося перше життя на планеті.

Утім, ці релікти не можуть відповісти на питання про те, як з'явився їхній спільний предок. Цього не зміг зробити та вуглець, укладений у цирконах віком 4,1 мільярда років, який може бути ознакою ще більш раннього зародження життя. Чи могли елементи, об'єднуючись в добіологічні молекули, і ці молекули, створюючи щось складніше, призвести до появи чогось, що можна було б назвати живим? Більшість учених, які досліджують зародження життя, пропонують ту чи іншу версію цієї ідеї.

Зародження життя на Землі

Тепер біолог Роберт Ендрес з Імперського коледжу в Лондоні стверджує, що не може відкидати можливості абіогінезу і можливості того, що життя могло бути занесене на планету розумними інопланетянами, які тераформували її.

Хоча ідея тераформування Землі високорозвиненими інопланетянами може суперечити принципу Окама з погляду офіційної науки. Під час свого дослідження Ендрес розглянув кілька теоретичних версій походження життя, що виникло внаслідок абіогенезу. Результати вказують на те, що це майже неможливо.

Під час дослідження Ендерс використовував математичні моделі, щоб розрахувати, скільки часу буде потрібно для виникнення життя за різних обставин. Результати вказують на те, що оскільки багато елементів і молекул, які вважаються компонентами життя, розпадаються так швидко самі по собі, їм довелося б утворити молекули, які б злилися з мікробним життям ще швидше, ніж очікувалося.

В іншому сценарії вчений перевірив, що могло б статися, якби стався повторний перехід, який включав би каталізатори, що запускають серію хімічних реакцій, які поклали початок життю. Сумніви, викликані цими моделями, змусили Ендреса засумніватися в тому, що абіогенез взагалі мав місце.

Ендерс не поспішає з висновками про те, чи принесли інопланетяни життя на Землю. Однак припускає, що такий сценарій зародження життя на планеті цілком реальний.

