Аборигены из Северной Америки могли создать звездную карту еще до первого контакта

Звездная карта Пауни была создана коренными американцами из племени скиди-пауни в начале XVII века, еще до того, как произошел их первый контакт с внешним миром. Но до сих пор ведутся споры о том, была ли это действительно карта звездного неба.

Related video

Первым исследователем карты Пауни был астроном-любитель Ральф Бакстафф. Он опубликовал труд, посвященный находке сделанной в 1902 году антропологом скиди Джеймсом Мьюри. Последний передал карту в Музей Филда в Чикаго. Тогда возраст артефакты оценили в 300 лет и больше, пишет Live Science.

Карта была создана на куске выделанной шкуры лося, и ее размер составляет 38 на 56 сантиметров. Поверхность шкуры покрывают маленькие звезды.

Бакстафф считал, что это карта ночного неба, которая была разделена на две половины сетью очень маленьких звезд, которые могли олицетворять Млечный Путь. В левой части карты звезды выстраивались в зимние созвездия Северного полушария, а в правой – в летние. На основе этого Бакстафф предположил, что аборигены знали о сезонном сдвиге звезд.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Также исследователь пытался доказать, что на карте отображены такие звездные структуры, как Плеяды и Малая Медведица, но у европейских астрономов было другое мнение по этому поводу.

Астроном Фон дель Чемберлен изучил потенциальную связь карты со «звездным культом» скиди-пауни, который впервые был описан в 1902 году. Астроном заявил, что карта Пауни могли никогда не использоваться в качестве звездной карты, а являлась концептуальным изображением небес. Возможно, этой картой пользовались жрецы племени скиди.

Антрополог Дуглас Паркс, специалист по народу пауни, согласился с теорией о том, что древняя карта была создана не для того, чтобы отслеживать движение звезд по небу. Он также писал, что карта могла использоваться жрецами или хранителями знаний племени для пересказа мифа о происхождении мира.

Назначение карты Пауни до сих пор является предметом споров. Артефакт представляет большой интерес для антропологов и астрономов. Паркс писал, что карта, «изображающая звезды на небе является уникальной для аборигенов Северной Америки».

Напомним, самая старая звездная карта в мире происходит из Китая. Ученые предполагают, что самую древнюю звездную карту создали 2300 лет назад в Древнем Китае. Исследование рукописи "Звездное руководство мастера Ши" предполагает, что она была составлена в 355 году до н. э., что делает ее старше греческой звездной карты Гиппарха более чем на два века.