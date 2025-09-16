Динозавры были первыми ландшафтными дизайнерами: Земля изменилась после их исчезновения

Вымирание динозавров, которое произошло около 66 млн лет назад, резко изменило ландшафты Земли. После исчезновения динозавров переместились даже реки.

Ученые давно обнаружили заметную разницу между скальными образованиями в Северной Америке до и после вымирания динозавров, которое произошло после падения астероида Чиксулуб на полуострове Юкатан, пишет New Scientist.

Зеленовато-серный аргиллит формации Хелл-Крик, который сформировался еще во времена динозавров, сменяется красочными полосатыми слоями формации Форт-Юнион. Последние слои содержат большое количество лигнита – низкосортной формы угля, образующейся из растительных остатков. Как известно, эта формация образовалась после исчезновения динозавров и с появлением млекопитающих.

Раньше ученые считали, что такая разница в скальных образованиях связана с падением астероида, в следствии чего увеличилось количество осадков. Но команда под руководством Люка Уивера из Мичиганского университета считает иначе.

Команда исследовала осадки в речной пойме на западе США. Считалось, что красочные слои постдинозавровой эпохи – это отложения, которые появились в результате повышения уровня воды. Это привело к образованию временных водоемов, которые исчезли с течением времени. Но Уивер не смог найти никаких свидетельств изменения уровня воды в это время.

«Уже очень высокий уровень грунтовых вод, очень влажные условия, и нет никаких свидетельств увеличения количества осадков», – говорит он.

Необъяснимую разницу в данных ученые связывают с исчезновением динозавров. Команда считает, что как и крупные травоядные сегодня, динозавры были настоящими экосистемными инженерами. Они вытаптывали растительность, поедали молодые деревья и не давали растениями укорениться.

«Эти существа были монстрами по сравнению с тем, что есть сегодня», – добавляет автор исследования.

По его словам, вес современного слона может достигать около 5 тыс. кг, но к примеру, трицератопс весил вдвое больше.

Пока динозавры бродили по равнинам, реки регулярно разливались, но также динозавры редко заходили в леса. Это привело к образованию огромных болотистых угодий, но после исчезновения динозавров корни деревьев задержали и стабилизировали осадок. Иными словами, они загнали осадок в реки с широкими излучинами, образуя отмели.

«Это не просто пример того, что ландшафт служит сценой, на которой происходят биологические процессы. Животные меняют окружающую среду, как сейчас делают это люди», - подытожил ученый.

