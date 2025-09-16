Динозаври були першими ландшафтними дизайнерами: Земля змінилася після їхнього зникнення
Вимирання динозаврів, яке сталося близько 66 млн років тому, різко змінило ландшафти Землі. Після зникнення динозаврів перемістилися навіть річки.
Вчені давно виявили помітну різницю між скельними утвореннями в Північній Америці до і після вимирання динозаврів, яке сталося після падіння астероїда Чиксулуб на півострові Юкатан, пише New Scientist.
Зеленувато-сірий аргіліт формації Хелл-Крік, який сформувався ще за часів динозаврів, змінюється барвистими смугастими шарами формації Форт-Юніон. Останні шари містять велику кількість лігніту — низькосортної форми вугілля, що утворюється з рослинних залишків. Як відомо, ця формація утворилася після зникнення динозаврів і з появою ссавців.
Раніше вчені вважали, що така різниця в скельних утвореннях пов'язана з падінням астероїда, внаслідок чого збільшилася кількість опадів. Але команда під керівництвом Люка Вівера з Мічиганського університету вважає інакше.
Команда досліджувала опади в річковій заплаві на заході США. Вважалося, що барвисті шари постдинозаврової епохи — це відкладення, які з'явилися внаслідок підвищення рівня води. Це призвело до утворення тимчасових водойм, які зникли з плином часу. Але Вівер не зміг знайти жодних свідчень зміни рівня води в цей час.
"Уже дуже високий рівень ґрунтових вод, дуже вологі умови, і немає жодних свідчень збільшення кількості опадів", — каже він.
Незрозумілу різницю в даних вчені пов'язують зі зникненням динозаврів. Команда вважає, що як і великі травоїдні сьогодні, динозаври були справжніми екосистемними інженерами. Вони витоптували рослинність, поїдали молоді дерева і не давали рослинами вкоренитися.
"Ці істоти були монстрами порівняно з тим, що є сьогодні", — додає автор дослідження.
За його словами, вага сучасного слона може досягати близько 5 тис. кг, але, наприклад, трицератопс важив удвічі більше.
Поки динозаври бродили рівнинами, річки регулярно розливалися, але також динозаври рідко заходили в ліси. Це призвело до утворення величезних болотистих угідь, але після зникнення динозаврів коріння дерев затримало і стабілізувало осад. Іншими словами, вони загнали осад у річки з широкими закрутами, утворюючи мілини.
"Це не просто приклад того, що ландшафт слугує сценою, на якій відбуваються біологічні процеси. Тварини змінюють навколишнє середовище, як зараз роблять це люди", — підсумував учений.
Нагадаємо, 80 млн років тому гігантських динозаврів згубив крихітний ворог. Нове дослідження виявило докази того, що безліч довгошиїх динозаврів мільйони років тому постраждали зовсім не від падіння астероїда — їх погубив дрібніший ворог. Вчені вважають, що величезні динозаври постраждали від руйнівної хвороби.