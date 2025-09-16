Происхождение краски на работах Джексона Поллока наконец раскрыто: потребовалось 77 лет

Спустя 77 лет ученым впервые удалось определить происхождение синего цвета на одной из картин Джексона Поллока. Данные указывают на то, что абстрактный экспрессионист использовал яркий синтетический пигмент.

Работа под названием "Номер 1А" была написана абстрактным экспрессионистом Джексоном Поллоком в 1948 году и демонстрирует классический стиль художника: краска разбрызгана по холсту, создавая яркое, многоцветное полотно. Поллок даже придал ей индивидуальность, добавив отпечатки своих ладоней в верхней части картины. Однако долгое время тайной оставалось происхождение синего пигмента, использованное Поллоком. Теперь эта тайна разгадана, пишет The Guardian.

"Номер 1А"

Ширина картины, которая в настоящее время выставлена в Музее современного искусства в Нью-Йорке, составляет почти 2,7 метра. Ранее ученые уже описали красные и желтые оттенки, разбрызганные по холсту, однако источник насыщенного синего цвета все еще оставался неизвестным.

В новом исследовании ученым впервые удалось определить происхождение синего цвета с помощью химических исследований. Результаты указывают на то, что абстрактный экспрессионист использовал пигмент, известный как марганцевый синий.

Команда использовала лазеры для рассеивания света и изменения колебаний молекул краски. Это дало уникальный химический "отпечаток" цвета, который они идентифицировали как марганцевый синий. По словам соавтора исследования, профессора Стэнфордского университета Эдварда Соломона, им с коллегами было очень интересно понять, откуда на молекулярном уровне берутся столь яркие цвета.

История синего пигмента

Пигмент марганцевый синий когда-то использовался художниками, а также для окрашивания цемента в бассейнах. К 1990-м годам его использование было прекращено из-за экологических проблем.

Ранее ученые предполагали, что синий цвет на картине Поллока действительно может быть этим цветом. Однако новое исследование подтверждает это, используя образцы с холста, по словам Джина холла из Ратгерского университета, изучавшего картины художника, но не принимавшего участия в новом исследовании.

Ученые пошли дальше и изучили химическую структуру пигмента, чтобы понять, как именно он дает такой яркий оттенок.

Отметим, что ученые изучают химический состав художественных материалов, чтобы реставрировать старые картины и выявлять подделки. Они могут брать более точные образцы с картин Поллока, поскольку он часто наливал краску прямо на холст, а не смешивал ее заранее на палитре.

Чтобы разгадать эту художественную загадку, исследователи изучили краску, используя различные научные инструменты – подобно тому, как Поллок чередовал свои собственные методы, капая краску палочкой или используя ее прямо из банки.

Несмотря на то, что работы художника могут показать хаотичной, Поллок отверг такую интерпретацию. На самом деле, он считал свою работу методичной.

