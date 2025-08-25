ДНК из волос Бетховена сделала ученым неприятный сюрприз спустя почти 200 лет: что она показала

Исследователи стремились раскрыть точную причину смерти композитора, а также то, что привело к его глухоте. Увы, анализ ДНК из волос композитора показал нечто куда более любопытное.

В марте 1827 года немецкий композитор Людвиг ван Бетховен скончался после продолжительной болезни. Он был прикован к постели с предыдущего Рождества, страдал от желтухи, а его конечности и живот были опухшими – каждый вдох буквально давался ему с трудом, пишет Science Alert.

Завещание Бетховена

Разбирая личные вещи композитора, коллеги обнаружили документ, написанный им четверть века назад – в завещании Бетховен просил братьев раскрыть подробности своего состояния.

Сегодня ни для кого не секрет, что один из величайших музыкантов мира к середине 40-х годов стал функционально глухим. Это была трагическая ирония, и Бетховен хотел, чтобы мир разгадал эту тайну, не только с личной, но и с медицинской точки зрения.

Известно, что композитор пережил своего врача почти на два десятилетия, однако спустя почти два столетия после смерти композитора исследователи решили исполнить его завещание способами, о которых он и подумать не мог. Команда провела генетический анализ ДНК в аутентичных образцах его волос.

Анализ ДНК Бетховена

По словам соавтора исследования, биохимика Йоханнеса Краузе з Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии, целью исследования было пролить свет на проблемы со здоровьем Бетховена, которые, как известно, включают прогрессирующую потерю слуха, начавшуюся в возрасте от середины до конца 20 лет и в конечном итоге приведшую к тому, что к 1818 году он стал функционально глухим.

Отметим, что основная причина этой потери слуха так и не была известна, даже его личному врачу, доктору Иоганну Адаму Шмидту.

То, что началось с тиннитуса в 20 лет, постепенно сменилось снижением толерантности к громкому шуму и, в конечном итоге, потерей слуха на высоких частотах, что фактически положило конец карьере Бетховена как артиста. Для композитора это стало настоящим ударом – в письме братьям он даже писал о том, что задумывался о самоубийстве.

Во взрослой жизни Бетховену пришлось бороться не только с потерей слуха: есть свидетельства того, что по крайней мере с 22 лет он страдал от сильных болей в животе и приступов диареи. За шесть лет до смерти у него появились первые признаки заболевания печени, которое, как считается, по крайней мере отчасти стало причиной его смерти в относительно молодом возрасте 56 лет.

В 2007 году судебно-медицинская экспертиза пряди волос Бетховена показала, что отравление свинцом могло ускорить его смерть, если не являлось основной причиной симптомов, унесших его жизнь. Учитывая культуру употребления свинцовых сосудов и медицинскую практику того времени, подразумевавшую использование свинца, этот вывод едва ли можно назвать неожиданным.

Впрочем, исследование 2023 года опровергло эту теорию.

ДНК Бетховена преподнесла сюрприз

В ходе исследования 2023 года ученые обнаружили, что волосы изначально принадлежали не Бетховену, а неизвестной женщине.

Что еще важнее, несколько локонов, которые, как было установлено, с гораздо большей вероятностью принадлежали голове композитора, свидетельствуют о том, что его смерть, вероятно, наступила в результате инфекции гепатита B, усугубленной употреблением алкоголя и многочисленными факторами риска заболеваний печени.

Увы, по словам Краузе, исследователи так и не смогли установить точную причину глухоты Бетховена или желудочно-кишечных заболеваний. Простыми словами, теперь у ученых появилось еще больше вопросов о жизни и смерти композитора, чем ответов.

Дальнейшее исследование, сравнивающее Y-хромосому в образцах волос с таковыми современных родственников Бетховена по отцовской линии, указывает на несовпадение. Простыми словами, это предполагает внебрачную сексуальную активность в поколениях, предшествовавших рождению композитора.

По словам биологического антрополога Тристана Бегга, данное открытие предполагает наличие внепарного отцовства по отцовской линии между зачатием Хендрика ван Бетховена в Кампенхауте, Бельгия, около 1572 года и зачатием Людвига ван Бетховена семь поколений спустя, в 1770 году, в Бонне, Германия.

